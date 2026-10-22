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Arda Güler'den 5 yıllık imza: Resmi açıklama bekleniyor

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Arda Güler'den 5 yıllık imza: Resmi açıklama bekleniyor
Başlık ResmiArda Güler'den 5 yıllık imza: Resmi açıklama bekleniyor

İspanyol devi Real Madrid'in, son dönemdeki performansıyla takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olan milli futbolcumuz Arda Güler'in sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattığı belirtildi. Haberde, tarafların yeni sözleşmeyi imzaladığı ve resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği aktarıldı.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve geride kalan sürede eflatun beyazlılarda kendini kanıtlayan Arda Güler, takımıyla yeni sözleşme imzaladı.

5 YILLIK YENİ MUKAVELE

Fabrizio Romano'nun haberine göre; başkent ekibi, eylül ayında yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı milli futbolcunun sözleşmesini resmen uzattı. 21 yaşındaki yıldızla 5 yıllık yeni mukavele imzalayan ve ücretine zam yapan eflatun beyazlıların, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapmasının beklendiği belirtildi.

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Başlık ResmiArda Güler

REAL'DE 51 GOL KATKISI

2026-2027 sezonunda Real Madrid formasıyla 4 maça çıkan ve yaklaşık 200 dakika sahada kalan Arda Güler, 1 asistlik performans sergiledi. Geride kalan sezonda eflatun beyazlılarda en iyi dönemini yaşayan 21 yaşındaki yıldız, 51 maçta 6 gol ve 14 asistlik katkı verdi. Başkent ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 123 maçta görev yapan milli oyuncu, 21 gol ve 30 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 100 milyon avro olarak gösterilen Arda Güler'in, Real Madrid ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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