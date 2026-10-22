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Arda Güler özür diledi, Mbappe'den cevap gecikmedi: Golümü ona verebilirim

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Arda Güler özür diledi, Mbappe'den cevap gecikmedi: Golümü ona verebilirim
Başlık ResmiArda Güler özür diledi, Mbappe'den cevap gecikmedi: Golümü ona verebilirim

Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Santiago Bernabeu'da Leipzig'i ağırlayan Real Madrid, 4-1'lik galibiyetle 3'te 3 yaptı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 52'inci dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Kylian Mbappe'nin kafa vuruşunu kale çizgisinde tamamlayan milli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şakayla karışık özür diledi. Mbappe, Arda'nın gündem olan paylaşımına cevap verdi.

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Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Leipzig'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada fileleri havalandıran Arda Güler ile takım arkadaşı Kylian Mbappe arasında eğlenceli bir mesajlaşma yaşandı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 4'üncü sırada yer aldı.
Başlık ResmiReal Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 4'üncü sırada yer aldı.

"GOLÜNÜ ÇALDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Dünyaca ünlü Fransız futbolcunun kafa vuruşunu kale çizgisi önünde tamamlayan Arda Güler, Intagram hesabından yaptığı paylaşımda gülen surat emojisiyle "Golünü çaldığım için özür dilerim" dedi.

Mbappe de milli futbolcuya kalp emojisinin de yer aldığı "Küçük kardeşim" paylaşımıyla cevap verdi.

Arda Güler, Leipzig karşısında 78'inci dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
Başlık ResmiArda Güler, Leipzig karşısında 78'inci dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

"ARDA BANA ÇOK ASİST YAPTI"

Arda Güler, karşılaşlmanın ardından Real Madrid TV'ye yaptığı açıklamada gol pozisyonuna ilişkin soruyu, "Golü Mbappe'nin elinden 'çaldım' diyebilirim ama zaten başka bir gol daha atacağını biliyordum. O yüzden sorun değil" sözleriyle cevapladı.

Mbappe ise takım arkadaşı hakkında, "O benim kardeşim. Onu seviyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve bu sezon çok iyi oynuyor. Eğer mevzu Arda ise golümü ona verebilirim, sorun yok. Ona daha da fazla asist sağlamak da isterim. Çünkü o bana çok asist yaptı" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in Kylian Mbappe paylaşımı
Başlık ResmiArda Güler'in Kylian Mbappe paylaşımı
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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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