Arda Güler'in Zidane paylaşımının perde arkası: Mbappe detayı ortaya çıktı

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, İspanyol kulübünün efsanelerinden Zinedine Zidane ile pozunu yayınladı. Sosyal medyada çok konuşulan paylaşım, fotoğrafı çeken Kylian Mbappe ile Arda arasında eğlenceli bir diyaloğa sahne oldu.

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Real Madrid'in deplasmanda Roma'yı 4-3 yendiği maçta sonradan oyuna girip 2 asist yapan Arda Güler, kulüp efsanesi Zinedine Zidane ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Kylian Mbappe'nin esprili sitemiyle karşılaşan milli futbolcunun cevabı, ikili arasındaki samimi ilişkiyi gözler önüne serdi.

Kylian Mbappe - Arda Güler

FOTOĞRAFI MBAPPE ÇEKTİ

Milli futbolcunun, Zidane ile çektirip Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, takım arkadaşı kayıtsız kalmadı. Fotoğrafı çeken ismin Mbappe olduğu, Fransız yıldızın Arda Güler'e yaptığı yorumla ortaya çıktı.

"BU SEFER ASİST SENDEN"

Mbappe, yaklaşık 2,5 milyon beğeni alan gönderiye, "Fotoğrafı kimin çektiğini yazmak yok mu?" yorumunu yaptı. Takım arkadaşına cevap veren Arda Güler, "Bu sefer asist senden" mesajını yazdı.

Arda Güler'in Instagram paylaşımı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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