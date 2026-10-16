ÖZEL│Galibiyeti milli yıldız getirdi, İspanyollar övgü dizdi: Real Madrid efsanesi olacak

Real Madrid’in deplasmanda Roma’yı 4-3 yendiği maçta 2 asiste imza atan ve takımına galibiyeti kazandıran milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya damga vurdu. 9 resmi maçta 1 gol ve 5 asiste ulaşan Güler, İspanyol taraftarların takdirini kazandı. Real Madrid muhabirleri, 21 yaşındaki yeteneğin son dönemdeki performansı ve takımdaki geleceğiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

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Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Roma’ya konuk olan Real Madrid, maçta oyuna sonradan giren Arda Güler’in son dakikalarda kaydettiği 2 asistle sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Mourinho’nun takımda en çok güvendiği isimlerden biri olan Güler, özgüvenli futboluyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İspanyol meslektaşlarımız, takımın geleceği olarak gösterilen milli yıldızla ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

RİVA: KİLİT OYUNCU KONUMUNDA

Arda Güler’in son dönemdeki performansını değerlendiren AS muhabiri Mario de la Riva, “Bu sezon Real Madrid için kilit bir oyuncu konumunda. O sahadayken takım çok daha iyi oynuyor. Güler, Mourinho’nun kadrosundaki en üretken orta saha oyuncusu; açık ara önde. Topla en iyi oynayan kişi o. Roma maçında neler yaptığını izledik. Takımın Güler’siz bir hali var, bir de onunla birlikte sahada olan çok daha iyi bir versiyonu. Ayrıca duran toplarda çok önemli bir oyuncu. Bu sezon şu ana kadar beş asist yaptı; bence geçen sezonki istatistiklerini (14 asist) geride bırakabilir.” dedi.

Başlık ResmiArda Güler, bu sezon 9 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

“OYUN AKLI OLABİLİR Mİ?”

Teknik direktör Mourinho’nun Güler hakkındaki planlarına değinen Riva, “Madrid'de Arda ile ilgili bir tartışma var: Kendisi, Kroos ve Modric'in yaptığı gibi orta sahada daha geride bir pozisyonda oynayıp Real Madrid'in oyun aklı olabilir mi? Mourinho’nun Elche maçı öncesinde onun hakkında söylediklerini hatırlıyorum: 'Oyun kalitesi inanılmaz; saha görüşü, karar verme yetisi, oyunu kurgulaması, takıma kazandırdığı istikrar, üretkenliği… O, büyük bir etkiye sahip bir çocuk.' Söz konusu pozisyona uyum sağlamak, Arda'nın Real Madrid'de daha da önemli bir oyuncu haline gelmesi yolundaki bir sonraki sınavı olacak.” diye konuştu.

“UZUN YILLAR OYNAR”

Milli yıldızın takımdaki geleceğine vurgu yapan İspanyol gazeteci, “Arda henüz Mbappe, Vinicius veya Bellingham ile aynı seviyede değil. Ancak istatistikleri ve sergilediği hareketler sosyal medyada viral oluyor. Daha komple bir orta saha oyuncusu olmayı başarırsa Real Madrid'de uzun ve başarılı bir hikâyesi olan bir oyuncu hâline gelebilir” ifadelerini kullandı.

PEREZ: MOURINHO ONA GÜVENİYOR

Sezon başında takıma gelen Mourinho’nun 21 yaşındaki futbolcu için önemli bir şans olduğunu belirten Estadio Deportivo muhabiri Juande Perez ise, “Arda, Real Madrid’de giderek daha fazla öne çıkmaya devam ediyor. Mourinho’nun gelişi, liyakate dayalı bir düzeni benimseyen Portekizli teknik direktörün varlığı nedeniyle Güler adına alınabilecek en iyi haberlerden biri oldu. Son milli ara dönemindeki güçlü performansının ardından, teknik direktörünün ona giderek daha fazla güvenmesi son derece doğal bir gelişme. Şampiyonlar Ligi maçında sergilediği üstün performans, Real Madrid’in bir süre önce yaptığı sözleşme uzatma kararının ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha doğruluyor.” sözlerini sarf etti.

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösteriliyor.

“BERNABEU’YA DAMGA VURACAK”

Arda’nın Madrid’de parlak bir geleceği olduğunu söyleyen Perez, “Mourinho'nun, Arda Güler'i Real Madrid kadrosunda önemli bir figür haline getirmeye devam etmek istediğini söyleyebilirim. Roma karşısında yaptığı iki asistle Güler, Real Madrid'de hiçbir sorun yaşamadan ilk 11 oyuncusu olabileceğini gösterdi. Henüz 21 yaşında olduğu için Real Madrid'de kanıtlayabileceği daha çok şey var. Eğer Real Madrid sabırlı olmayı bilirse, o, Bernabéu'da bir döneme damgasını vuran bir oyuncu olacaktır.” diye konuştu.

HERRERO: KROOS’U İZLER GİBİYİZ

Güler’in yeteneklerinden övgüyle bahseden Disidencia Deportiva muhabiri Jaime Herrero ise, “O, olağanüstü bir oyuncu. Kroos'u stadyumda oynarken izlediğimde ne kadar etkilendiğimi hatırlıyorum. Güler ile ilgili tam olarak aynı hissi yaşıyorum. Neler yapabildiğini görmek inanılmaz. Topu kullanma biçimi, yalnızca dünya çapındaki oyuncuların yapabileceği türden bir şey. Onun oynamasını izlemek tam bir zevk.” dedi.

“TARTIŞILMAZ BİR AS OYUNCU”

Arda-Mourinho uyumuna ayrı bir parantez açan Herrero, şöyle konuştu:

Mourinho, Arda'nın Real Madrid'e neler katabileceğinin farkında. Madrid, süper yıldızlarla dolu bir takım; bunlardan bazıları ise kadroda yer bulmak için Arda Güler ile rekabet ediyor. Arda, takımın en çok fark oluşturan oyuncularından biri olabileceğini kanıtlıyor. Mourinho, zamanla Arda'nın bu takım için ne kadar vazgeçilmez olduğunu anlayacaktır. Onun, Mourinho’nun ilk 11'inde tartışılmaz bir as oyuncu haline geleceğine kesinlikle inanıyorum.

“ZOR OLANI BAŞARDI”

Real Madrid taraftarlarının yetenekli isme duyduğu hayranlıktan bahseden İspanyol gazeteci, son olarak şunları söyledi:

Arda, bir Real Madrid oyuncusu için çok zor olan bir şeyi başardı; tüm taraftar kitlesinin sevgisini ve saygısını kazanmak. O, taraftarlar tarafından hiç yuhalanmamış az sayıdaki oyuncudan biri. Her Madrid taraftarı onun neler yapabileceğini görebiliyor; oyun tarzı ise dünyanın dört bir yanındaki Madridistaların kalbini kazandı. Sahada her zaman her şeyini ortaya koyuyor; bu da Real Madrid taraftarlarının son derece değer verdiği bir tutumdur. Ayrıca davranışlarının her zaman örnek teşkil ettiğini vurgulamak da önemlidir. Onun ileride bir Real Madrid efsanesi olacağına tamamen inanıyorum.

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