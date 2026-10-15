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Şampiyonlar Ligi'nde gol rekoru kırıldı

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Şampiyonlar Ligi'nde gol rekoru kırıldı
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi'nde gol rekoru kırıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu lig aşaması 2. haftasındaki 18 maçta atılan 78 gol ile turnuva tarihinin bir haftasında atılan en yüksek gol sayısı rekoru kırıldı.

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UEFA'ya göre, sezonun 2. hafta maçlarında atılan toplam gol, bir önceki sezonun 3. haftasında gerçekleşen eski rekoru 7 golle geride bıraktı. Geçen sezonun 3. haftasındaki 18 maçta 71 gol atıldı.

Lig aşaması 2. haftasında; iki Türk temsilcisinin maçlarında toplam 11 gol atılırken Galatasaray konuk ettiği İspanyol kulübü Barcelona'ya 4-1 yenildi. Fenerbahçe ise deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.

Haftanın en gollü maçında İngiliz ekibi Liverpool deplasmanda Avusturya temsilcisi LASK'ı 6-3 yenerken haftanın en farklı galibiyetini ise Aston Villa aldı.

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Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atılan 10 hafta şöyle:

2026/27 - 2. hafta (78 gol, 18 maç)

2025/26 - 3. hafta (71 gol, 18 maç)

2026/27 - 1. hafta (69 gol, 18 maç)

2025/26 - 1. hafta (67 gol, 18 maç)

2024/25 - 5. hafta (67 gol, 18 maç)

2025/26 - 5. hafta (64 gol, 18 maç)

2024/25 - 8. hafta (64 gol, 18 maç)

2000/01 - 1. hafta (63 gol, 16 maç)

2025/26 - 2. hafta (62 gol, 18 maç)

2020/21 3. hafta (62 gol, 16 maç)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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