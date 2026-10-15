Arda Güler, İspanya'da manşetleri süsledi: Mourinho'nun Madrid'ine hayat veren Türk

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid, deplasmanda Roma'ya karşı 3-1 gerideyken 83'üncü dakikadan itibaren attığı gollerle 4-3 kazandı. İspanya basını, 59'uncu dakikada oyuna dahil olan son 2 golün asistini yaparak maça damga vuran Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

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Real Madrid, deplasmanda Roma'yı 3-1 geriden gelerek 4-3 devirmeyi başardı. LaLiga devinin son iki golünde asisti yapan Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçı çeviren isim oldu. Denzel Dumfries yerine 59'uncu dakikada oyuna giren Türk futbolcuya yönelik İspanya basınının övgü dolu yorumlarını HT Spor derledi.

"REAL MADRID'E HAYAT VERDİ"

Marca: Arda Güler, Mourinho'nun Madrid'ine hayat verdi. Yedek kulübesinde başlayan Güler'in oyuna girmesi, maçın gidişatını kökten değiştirdi. Güler'in korner vuruşu geri dönüşü sağladı. Arda sahada olunca Real Madrid bambaşka bir takım oluyor.

Arda Güler, bu sezon 9 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

"OYUNA GİRMESİYLE HER ŞEY DEĞİŞTİ"

AS: Arda Güler ve 10 kişi daha. Arda Güler'in oyuna girmesiyle her şey değişti. Türk oyuncu sahaya özgüvenle çıktı ve takım topa sahip olma yoluyla ritmini buldu. Fiziksel olarak bitkin bir rakibe karşı Arda maça damgasını vurdu ve muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Sezonun bu aşamasında yedek kulübesinde oturmasının, teknik direktör dışında herkesin gördüğü bir haksızlık olduğunu açıkça ortaya koydu. O, kadrodaki en yetenekli orta saha oyuncusu ve yedek kulübesinde oturmasının tek açıklaması, soyunma odasındaki hiyerarşiyi korumak olabilir.

Jose Mourinho, 2026-2027 sezonu öncesi Benfica'dan ayrıldı ve Real Madrid'in başına geçti.

"GERİ DÖNÜŞÜN ORGANİZATÖRÜ"

Sport: Arda Güler ve dışlanmışlar Roma'da Mourinho'yu kurtardı. Madrid, teknik direktörünün felaketle sonuçlanan ilk planına rağmen, sonradan oyuna girenlerle Avrupa'da yaşanabilecek bir trajediden geri dönüş sağladı. Real Madrid, Roma karşısındaki geri dönüşlü galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki destansı formuna geri döndü. Güler geri dönüşün organizatörüydü.

"LAZER HASSASİYETİNDEKİ KÖŞE VURUŞLARI"

El Pais: Arda Güler'in lazer hassasiyetindeki köşe vuruşlarından 7 dakikada 3 gol doğdu. Güler, Endrick ve Espi, yedek kulübesinden oyuna girerek, rakibin ezdiği ve cansızlaşan Real Madrid'i yeniden canlandırdı. Unutulmuşlar kulübü, Madrid'i Roma karşısında kurtardı.

Milli yıldız, Real Madrid'de 4'üncü sezonunu geçiriyor.

"UNUTULMAZ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI"

Ok Diario: Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Arda Güler'in ilk 11'de yer almaması en önemli gelişmeydi. Güler son lig maçında iyi bir performans sergilemesine rağmen Mourinho başka isimleri tercih etti ve Türk oyuncuyu bu sezon 3'üncü defa yedek kulübesine oturttu. Endrick ve Arda Güler'in oyuna girmesi Mourinho'nun takımının Roma'da unutulmaz bir başarıya imza atmasında belirleyici oldu. Kaliteli oyuncu yokluğunda Güler, takımın sınırlı hücum oyununu geliştirmeye yardımcı oluyor.

"OYUNA GİRİNCE GİDİŞAT DEĞİŞTİ"

Mundo Deportivo: Real Madrid'e geri dönüş zaferini getiren 3 golün de pasları Arda Güler'den geldi. Duran toplardan gelen 3 gol, Madrid'e galibiyeti getirdi. Mourinho, etkisiz Vinicius Jr. ve Dumfries'i oyundan alıp yerlerine Endrick ve Arda Güler'i sokunca gidişat değişti.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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