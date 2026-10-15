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Arda Turan tarih yazdı: Bazı çocuklar bombaların altında mutlu oldular

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Arda Turan tarih yazdı: Bazı çocuklar bombaların altında mutlu oldular
Başlık ResmiArda Turan tarih yazdı: Bazı çocuklar bombaların altında mutlu oldular

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, 3-1 kazandıkları AEK maçı sonrası yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının sonuna kadar hayallerini, umutlarını taşıyacak bir galibiyet aldıklarını söyledi. Turnuvada İngiltere'de galibiyet alan ilk Ukrayna ekibi olmalarıyla ilgili soruya Arda Turan'dan dikkat çeken bir cevap geldi.

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Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik patronu Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 kazandıkları AEK karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Londra'da Yunan ekibiyle zorlu bir maç oynadıklarını belirten 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Biraz duygularımıza yenik düştük. Genç bir takım olduğumuz için daha iyi yaptığımız şeyleri bugün yapamadık. Golü yedik, sonrasında oyuna tekrar ortak olduk. İkili mücadelelerde biraz eksiktik ama sonrasında kendimize geldik, topa daha fazla sahip olduk. Şampiyonlar Ligi lig aşamasının sonuna kadar hayalimizi, umudumuzu taşıyacak bir galibiyet oldu. O yüzden çok mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum gönülden" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Shakhtar Donetsk ve AEK, Stamford Bridge'de karşılaştı. Maç sonunda Shakhtar Donetsk oyuncuları, 3-1 galibiyeti kutladı.
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Shakhtar Donetsk ve AEK, Stamford Bridge'de karşılaştı. Maç sonunda Shakhtar Donetsk oyuncuları, 3-1 galibiyeti kutladı.

"BU İŞİN BAŞROLÜ OYUNCULARIM"

Teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almasıyla ilgili soru üzerine Turan, "Aslında ben de bununla ilgili zaman zaman bazı duygusal düşüncelere giriyorum ama açıkçası bu işin başrolü oyuncularım. Bugün sadece Mendoza golü attığında buna benzer bir şey aklıma geldi. O da 3'üncü golü attı, ben de Atletico Madrid'de 3'üncü golü atmıştım burada. Çünkü o da bundan 3-4 ay önce Kryvbas'ta oynuyordu. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en büyük statlarından birinde gol attı" ifadelerini kullandı.

Arda Turan, 3-1'lik galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı.
Başlık ResmiArda Turan, 3-1'lik galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı.

"TEK DEĞİŞMEYECEK ŞEY DUYGULAR"

Futbolda her zaman sistemlerin ve taktiklerin değiştiğini vurgulayan Arda Turan, "Bundan 20-30 sene önce liberolu oynanıyordu, şimdi tandem oynanıyor. Şimdi 4-3-3, daha önce iki forvet. Ama bu oyunda tek değişmeyecek şey duygular. Her zaman sokakta oynadığımız oyuna ihtiyacımız olacak. O yüzden duygular oyun için çok önemli. Bu statta, bu konumda olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in turnuvada İngiltere'de galibiyet alan ilk Ukrayna ekibi olmasıyla ilgili soruya, "İstatistikle ilgili mutluyum. Ama biliyorum ki bugün bazı çocuklar bombaların, dronların altında mutlu oldular. Bu bizim için yeterli, bütün dünyadaki başarılara bedel" karşılığını verdi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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