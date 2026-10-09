Arda Güler veda etti: "Her şey için teşekkürler"

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'ndaki görevine son verilen Vincenzo Montella'ya veda etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolları ayırdı.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ

Eflatun beyazlıların milli yıldızı Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla A Milli Takım'dan hocası Montella'ya veda etti.

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"SİZİNLE ÇALIŞMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUKTU"

Emekleri için İtalyan teknik adama teşekkür eden Arda, "Hocam, her şey için teşekkür ederim. Bana duyduğunuz güven ve verdiğiniz destek her zaman çok değerli oldu. Milli takımla birlikte unutulmaz anlar yaşadık ve birlikte biriktirdiğimiz tüm güzel anılar için her zaman minnettar olacağım. Sizinle çalışmak benim için büyük bir mutluluktu. Size ve tüm teknik ekibinize gelecekte başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 40 MAÇ

Türkiye, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde 40 maça çıktı. İtalyan teknik adamla 31'i resmi, 9'u özel 40 maça çıkan milliler; 21 galibiyet, 14 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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