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TFF, Vincenzo Montella kararını resmen duyurdu

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TFF, Vincenzo Montella kararını resmen duyurdu
Başlık ResmiTFF, Vincenzo Montella kararını resmen duyurdu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen ve Uluslar A Ligi'nde çıktığı dört karşılaşmada sıfır çeken A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi.

"DEVAM ETMEME KARARI ALINDI"

Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır." denildi.

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DÜNYA KUPASI'NDA GRUPTAN ÇIKAMADIK

EURO 2024’e doğrudan katılan, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na gitmeyi başaran, Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselen ay yıldızlıların düşüşü, çıkışından hızlı oldu. Dünya Kupası’nda turnuvadaki ilk iki maçında Avustralya’ya 2-0, Paraguay’a da 1-0 kaybederek Haiti’den sonra elenen ikinci takım olan milliler, prestij maçında ABD’yi 3-2 yendi.

Vincenzo Montella
Başlık ResmiVincenzo Montella

ULUSLAR LİGİ'NDE 4'TE 0

Uluslar A Ligi’nde de istediğini bulamayan A Millî Takım, iyi bir futbol sergilese de ilk maçında Kocaeli’de Fransa’ya 1-0 mağlup oldu, ardından İtalya’ya Bursa’da 4-1 yenildi. Belçika’ya deplasmanda 3-0, İtalya’ya da 3-1 yenilen ay yıldızlılar, Uluslar A Ligi’nde dörtte sıfır çekti. A Ligi’nde kalma umutlarını iyice azaltan A Millî Takım, bu sonuçların ardından FIFA dünya sıralamasında 31’inciliğe geriledi.

MONTELLA'NIN PERFORMANSI

Türkiye, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde 40 maça çıktı. İtalyan teknik adamla 31'i resmi, 9'u özel 40 maça çıkan milliler; 21 galibiyet, 14 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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