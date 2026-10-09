TFF’de istifa depremi: 5 yönetici görevi bıraktı!

TFF’de olağanüstü toplantının ardından yönetim kurulunda istifa depremi yaşandı. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun seçimlerin planlanan takvimde yapılacağını açıklamasının ardından, göreve devam kararına karşı çıkan 5 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'hakemler dosyası' soruşturmasının ardından yönetim kurulunda yaşanan istifalar sonrası olağanüstü toplandı.

HACIOSMANOĞLU "DEVAM" DEDİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçimlerin belirlenen takvimde yapılacağını yönetimine ileterek görevine devam etme kararı aldı.

5 YÖNETİCİ İSTİFA ETTİ

Toplantıda çoğunluğun "göreve devam" kararı almasının ardından bu karara karşı çıkan isimler istifa etti. Yönetim kurulu üyeleri Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin istifa kararı aldı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR TFF resmen duyurdu: Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı

"TEKLİFİMİZ KABUL GÖRMEDİ"

Riva’daki tesislerde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ardından kısa bir açıklama yapan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Toplantımızı yaptık. Olağanüstü genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Teklifimiz kabul görmedi. İstifa ettik." ifadelerini kullandı.

Mecnun Otyakmaz

OLAĞANÜSTÜ SEÇİM KARARI ÇIKMADI

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz’ün atanmasına karar verilmiştir.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu’na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır." denildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

NE OLDU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.

"Hakemler dosyası" soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verildi. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala