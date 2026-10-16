Real Madrid'de yeni sözleşme: Bellingham'a zamlı maaşı İspanyollar duyurdu

İspanyol devi Real Madrid'in, Jude Bellingham ile sözleşmesinin 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı konuşuluyor. İngiliz yıldızın ücretinde de takımdaki önemi ve performansına uygun artış yapılacağı belirtildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund'dan 2023 yazında Real Madrid'e transfer olan ve 2028-2029 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalayan Jude Bellingham konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

KONTRATI 2 YIL UZAYACAK

AS'ta yer alan habere göre; İspanyol kulübü, 23 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesini 30 Haziran 2031'e kadar uzatmak için oyuncuyla anlaşma sağladı. Taraflar arasındaki geçen sezonun son bölümünde başlayan görüşmelerde ilk temaslardan itibaren iki tarafın da anlaşma konusunda tam bir uyum içinde hareket ettiği belirtildi.

Jude Bellingham, Real Madrid formasıyla bu sezon 10 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

MAAŞI ARTACAK

Jude Bellingham'ın sözleşme şartlarının takımdaki önemi ve Real Madrid kadrosundaki yerinin taşıdığı değere uygun şekilde iyileştirileceği aktarıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala