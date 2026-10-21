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Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid 3'te 3 yaptı

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Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid 3'te 3 yaptı
Başlık ResmiArda Güler sahneye çıktı, Real Madrid 3'te 3 yaptı

Milli futbolcumuz Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Leipzig'i 4-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Devler Ligi'nde toplamda üçüncü golünü atan Arda Güler, bu sezon 3 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Jose Mourinho liderliğindeki Real Madrid, Martin Demichelis'in çalıştırdığı Alman ekibi Leipzig'i konuk etti.

REAL EVİNDE GÜLDÜ

Bernabeu'da oynanan maçta eflatun beyazlılar, Leipzig'i 4-1'lik skorla geçerek yoluna kayıpsız devam etti. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Bernardo Silva, 52. dakikada Arda Güler, 83. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Yan Diomande kaydetti. Konuk ekibin golü ise 85. dakikada Tidiam Gomis'ten geldi.

ARDA'DAN DEVLER LİGİ'NDE 3. GOL

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü golünü atan Arda Güler, bu sezon 3 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, 78. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

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JOSE'NİN EKİBİ KAYIPSIZ İLERLİYOR

Bu skorla Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazanan Real Madrid, puanını 9'a yükseltti. Alman temsilcisi ise 3 puanda kaldı. Eflatun beyazlılar, İspanya LaLiga'nın 10. haftasındaki El Clasico'da Barcelona deplasmanına gidecek. Leipzig ise Bundesliga'nın yedinci haftasında Elversberg'i ağırlayacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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