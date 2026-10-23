Atilla Karaoğlan'ın karnesi: 3'üncü Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, kariyerinde 3'üncü defa Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek.

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Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü saat RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, derbi maçı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Atilla Karaoğlan

Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan, bugüne kadar 2 defa Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede düdük çaldı. Söz konusu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet elde etti. Karaoğlan, bu maçlarda sarı-kırmızılı futbolculara 10 sarı kart, sarı-lacivertli oyunculara 6 sarı kart çıkardı.

Karaoğlan'ın yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbileri şöyle:

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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