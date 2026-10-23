RAMS Park'ta rakamların dili: 18'inci Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta bugüne kadar 17 defa karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6, sarı-lacivertliler de 5 defa sahadan galip ayrıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak karşılaşma, sarı-kırmızılı kulübün 2011 yılında açılan evi RAMS Park'taki 18'inci Fenerbahçe derbisine sahne olacak.

RAMS Park'ta ilk derbi, 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Aslantepe'de geride kalan 17 derbide Galatasaray, 6 defa galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe, 5 defa kazanırken; 6 mücadele berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Aslan'ın 19 golüne, Kanarya 13 golle karşılık verdi.

RAMS Park'ta geçtiğimiz sezon oynanan derbiden Galatasaray, 3-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

Seyrantepe'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:

2010-2011 Süper Lig

18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2011-2012 Süper Lig

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

2011-2012 Süper Lig Süper Final

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2012-2013 Süper Lig

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2013-2014 Süper Lig

06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

2014-2015 Süper Lig

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2015-2016 Süper Lig

13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2016-2017 Süper Lig

23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2017-2018 Süper Lig

22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2018-2019 Süper Lig

02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

2019-2020 Süper Lig

28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2020-2021 Süper Lig

27.09.2020 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2021-2022 Süper Lig

21.11.2021 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2022-2023 Süper Lig

04.06.2023 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

2023-2024 sezonu

19.05.2024 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2024-2025 sezonu

24.02.2025 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2025-2026 sezonu

26.04.2026 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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