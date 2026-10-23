Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

RAMS Park'ta rakamların dili: 18'inci Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
RAMS Park'ta rakamların dili: 18'inci Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
Başlık ResmiRAMS Park'ta rakamların dili: 18'inci Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta bugüne kadar 17 defa karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6, sarı-lacivertliler de 5 defa sahadan galip ayrıldı.

Kaydet
|

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak karşılaşma, sarı-kırmızılı kulübün 2011 yılında açılan evi RAMS Park'taki 18'inci Fenerbahçe derbisine sahne olacak.

RAMS Park'ta ilk derbi, 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Aslantepe'de geride kalan 17 derbide Galatasaray, 6 defa galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe, 5 defa kazanırken; 6 mücadele berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Aslan'ın 19 golüne, Kanarya 13 golle karşılık verdi.

RAMS Park'ta geçtiğimiz sezon oynanan derbiden Galatasaray, 3-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.
Başlık ResmiRAMS Park'ta geçtiğimiz sezon oynanan derbiden Galatasaray, 3-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

Seyrantepe'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:

2010-2011 Süper Lig
18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2011-2012 Süper Lig
07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

2011-2012 Süper Lig Süper Final
22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2012-2013 Süper Lig
16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2013-2014 Süper Lig
06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

2014-2015 Süper Lig
18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2015-2016 Süper Lig
13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2016-2017 Süper Lig
23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2017-2018 Süper Lig
22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2018-2019 Süper Lig
02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

2019-2020 Süper Lig
28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2020-2021 Süper Lig
27.09.2020 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2021-2022 Süper Lig
21.11.2021 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2022-2023 Süper Lig
04.06.2023 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

2023-2024 sezonu
19.05.2024 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2024-2025 sezonu
24.02.2025 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2025-2026 sezonu
26.04.2026 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

ÖNERİLEN HABERLER
İsmail Kartal
SPOR

İsmail Kartal'dan oyuncularına: Başka çaremiz yok
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.