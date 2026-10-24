Galatasaray’ın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov’un son dönemdeki dikkat çeken ve başarılı futboluyla ilgili Championat.com muhabiri Alexander Yershov, Türkiye Gazetesi’ne çok özel açıklamalarda bulundu. Yershov; Batrakov'un kariyer yolculuğundan Galatasaray’daki performansına, futbol zekasından gelecekte ulaşacağı potansiyele kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Sarı-kırmızılıların sezon başında Lokomotiv Moskova’dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, son maçlarda sergilediği göz kamaştırıcı performansla isabetli bir transfer olduğunu gösterdi. Barcelona ve Lille maçlarında attığı gollerle klasını konuşturan genç yıldızın adı, şimdiden Avrupa devleriyle anılmaya başlandı. Rus futbol muhabiri Alexander Yershov, gelecek vadeden oyuncunun bu etkileyici çıkışını Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi.

ÖZEL│Rus gazeteci, Batrakov’un performansıyla ilgili konuştu: Galatasaray 2 katına satar

YERSHOV: “ÇILGINCA GÖRÜNÜYORDU”

21 yaşındaki yıldızın Rusya’da parladığı dönemden bahseden Championat.com muhabiri Alexander Yershov, “Aleksey Batrakov, Lokomotiv Moskova formasıyla oldukça parlak bir çıkış yaptı. O dönemde kulüp, hücum liderinden yoksun kalmıştı. Batrakov, o sırada henüz 19 yaşına girmişti ve kısa süre öncesine kadar genç takımda oynuyordu; ancak sahadaki kararları sanki yıllardır üst düzeyde oynuyormuş gibi görünüyordu. Tekniği, cesur pasları ve golleri, Rusya'daki taraftarları ve uzmanları anında etkiledi. Rusya Premier Ligi'ndeki ilk sezonunda 14 gol attı ve 7 asist yaptı. Çılgınca görünüyordu; herkes sadece ondan bahsediyordu.” dedi.

ÖZEL│Rus gazeteci, Batrakov’un performansıyla ilgili konuştu: Galatasaray 2 katına satar

“HERKESİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM ETTİ”

Batrakov’un genç yaşına rağmen Lokomotiv Moskova’daki performansıyla taraftarları şaşırttığını belirten Yershov, “O dönemde pek çok insan onun bu performansı sürdüremeyeceğinden, ikinci sezonda istatistiklerinin gerileyeceğinden endişeleniyordu. Ancak yeni sezonda da herkesi şaşırtmaya devam etti. Avrupa'nın önde gelen liglerine transfer olabileceğine dair söylentiler çıktı; fakat Batrakov bunlara aldırış etmedi ve bu söylentiler performansını hiç etkilemedi. Genç yaşına rağmen sahaya ve hayata olgun bir yetişkin gibi baktı.” diye konuştu.

ÖZEL│Rus gazeteci, Batrakov’un performansıyla ilgili konuştu: Galatasaray 2 katına satar

“ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİYDİ”

Lokomotiv formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından geçen sene Batrakov’un dev kulüplerin radarına girdiğini vurgulayan gazeteci, “PSG’nin gerçekten bir ilgisi vardı ancak transfer gerçekleşmedi. Rusya’da, onun kısa süre içinde Avrupa’ya gideceğinden kimsenin şüphesi yoktu. Genç yaşına rağmen her şeye hızla ulaştı; Lokomotiv'in lideri oldu, kritik goller attı, tek başına takımın aldığı sonuca yön verdi ve sahaya kaptanlık pazubandıyla çıktı. Galatasaray'a transferi kesinlikle doğru bir karar. Dünyanın en iyi kulüpleriyle karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın hayalini kuruyordu; bu onun için daha da iyi bir seviyeye ulaşma yolunda yeni bir meydan okuma niteliğinde.' sözlerini sarf etti.

ÖZEL│Rus gazeteci, Batrakov’un performansıyla ilgili konuştu: Galatasaray 2 katına satar

“İYİ BİR NOKTAYA TAŞIYACAK”

Sarı-kırmızılı ekibin Rus yıldızın gelişimine katkıda bulunacağını söyleyen meslektaşımız, “Forvet arkasında kendini rahat hissettiği, takımın oyununa keskinlik kazandırdığı, asistler yaptığı ve goller attığı aşikâr. Ancak Lokomotiv'de bazen neredeyse defansif orta saha gibi oynamak ve rakip ataklarını kesmek zorunda kaldı. Bu görevlerin üstesinden geldi ancak bunları yapmak için yeterli fiziksel güce sahip olmadığı açıktı. Batrakov, Rus futbolu seviyesinde dahi güç kazanması gerektiğini bizzat itiraf etti. Buna karşın zekâsı, Şampiyonlar Ligi seviyesinde dahi avantajlar sağlamasına imkan tanıyor. Galatasaray'da üst düzey yıldızlarla birlikte olmasının ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinin onu daha da iyi bir noktaya taşıyacağından eminim.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL│Rus gazeteci, Batrakov’un performansıyla ilgili konuştu: Galatasaray 2 katına satar

“UYUM SÜRECİ SONA ERDİ”

Gelecek vadeden ismin Barcelona ve Lille maçlarında kaydettiği gollerden bahseden Alexander Yershov, şöyle devam etti: “Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü, çocukluğundan beri taraftarı olduğu kulübe karşı atmış olması ilginç. Bu yaz Batrakov ile bir röportaj kaydettik; kendisi bu röportajda, Pep Guardiola döneminde Barcelona’ya âşık olduğunu söyledi. Bu iki gol Batrakov’u kesinlikle olumlu etkileyecektir, sadece kendine güven duymaya ihtiyacı vardı. Türkiye'deki uyum sürecinin artık sona erdiğini düşünüyorum. Şaşırtıcı bir şekilde, kısa boyuna rağmen tıpkı Lille maçında olduğu gibi Rusya'da da kafa golleri atıyordu. Barcelona'ya karşı attığı golle pas alabilmek için doğru yerde bulunmayı ve hızlı karar vermeyi bildiğini gösterdi.”

ÖZEL│Rus gazeteci, Batrakov’un performansıyla ilgili konuştu: Galatasaray 2 katına satar

“LOKOMOTIV MOSKOVA MALİ SORUNLARDAN SATTI”

Sarı-kırmızılıların Lokomotiv Moskova’ya ödediği 25 milyon euro bonservis bedeli hakkında konuşan Yershov, “Lokomotiv, Batrakov’u daha düşük bir bedel karşılığında asla satmazdı. Sözleşmesinde yalnızca ilk beş ligdeki kulüpler için geçerli bir tazminat maddesi bulunuyordu. Lokomotiv'in mali sorunları vardı ve paraya ihtiyacı vardı. Bu nedenle, Galatasaray'a transfer olabilmesi adına Batrakov'un menajerleri bu anlaşma kapsamında almayı bekledikleri paradan vazgeçtiler. Mevcut küresel transfer piyasası ve kulüplerin pek tanınmayan oyuncular için ödemeye hazır oldukları meblağlar göz önüne alındığında, Galatasaray'ın Batrakov'u yaklaşık iki katı bir fiyata satabileceğine eminim.” sözlerini sarf etti.

ÖZEL│Rus gazeteci, Batrakov’un performansıyla ilgili konuştu: Galatasaray 2 katına satar

“BATRAKOV’A GÜVENİN”

Batrakov’un istikrarlı bir performans yakalama süreci hakkında konuşan ve taraftara mesaj gönderen Rus gazeteci: “Taraftarların Batrakov konusunda hiçbir zaman şüphe duymasına gerek yok. O, kesinlikle başarısız olmayacak ve kulübün yararına olan her şeyi yapacaktır. Galatasaray taraftarlarının neler hissettiklerini anlıyorum; ancak Batrakov’a güvenin, o da bu güvenin karşılığını size fazlasıyla verecektir.” dedi.

ÖZEL│Rus gazeteci, Batrakov’un performansıyla ilgili konuştu: Galatasaray 2 katına satar

“ARSHAVİN’İ GERİDE BIRAKACAK”

21 yaşındaki yeteneği Avrupa futbolunun yıldızlarıyla karşılaştıran ve oyuncudan övgü dolu sözlerle bahseden meslektaşımız, son olarak şunları söyledi: “Batrakov’un geleceğiyle ilgili cesur bir tahminde bulunmak istiyorum. Bence önümüzdeki iki yıl içinde dünyanın en güçlü kulüplerinden birinde oynayacak. Rusya'da (Lev Yaşin hariç tutulursa) en başarılı futbolcu olarak Andrei Arshavin kabul edilir; kendisi Arsenal'de forma giymiş ve Barcelona'ya transfer olabilecek seviyeye gelmişti. Bu yüzden Batrakov’un onun başarılarını geride bırakacağını düşünüyorum. Khvicha Kvaratskhelia nasıl Rusya'dan ayrılıp dünyanın en iyi oyuncularından biri haline geldiyse, umarım Aleksey Batrakov da onun izinden gider.”

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