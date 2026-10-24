Galatasaray "yok artık" dedirtti: Şimdi de 22-0 kazandı, averajı şaşırttı
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Galatasaray, Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri'ni 22-0 mağlup etti. Bu sezon 42 defa ağları sarsan sarı-kırmızılılar, kalesinde 2 gol gördü.
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri ile karşı karşıya geldi.
Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 13-0 önde bitiren sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 22-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sezon İlk 2 maçını berabere tamamladıktan sonra 5'inci defa galip gelen Galatasaray, puanını 17'ye çıkarıp, 18 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.
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