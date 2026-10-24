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Galatasaray "yok artık" dedirtti: Şimdi de 22-0 kazandı, averajı şaşırttı

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Galatasaray "yok artık" dedirtti: Şimdi de 22-0 kazandı, averajı şaşırttı
Başlık ResmiGalatasaray "yok artık" dedirtti: Şimdi de 22-0 kazandı, averajı şaşırttı

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Galatasaray, Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri'ni 22-0 mağlup etti. Bu sezon 42 defa ağları sarsan sarı-kırmızılılar, kalesinde 2 gol gördü.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri ile karşı karşıya geldi.

Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 13-0 önde bitiren sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 22-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaraylı oyuncuların gol sevinci
Başlık ResmiGalatasaraylı oyuncuların gol sevinci

Bu sezon İlk 2 maçını berabere tamamladıktan sonra 5'inci defa galip gelen Galatasaray, puanını 17'ye çıkarıp, 18 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.

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