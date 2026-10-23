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Spor

Fenerbahçe'ye milli oyuncudan müjde: Galatasaray maçında oynayabilecek

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Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi akşamı Seyrantepe'de oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte derbi öncesi Mert Müldür sevinci yaşanıyor.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Fenerbahçe'de sol diz menisküs yırtığı nedeniyle 21 Eylül'de Avusturya’da başarılı bir operasyon geçiren Mert Müldür, bugün Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.

Milli futbolcu, cuma günkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. 27 yaşındaki oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde 26 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

Mert Müldür
Başlık ResmiMert Müldür

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maç kaçıran Mert Müldür, bu sezon 6 maçta 282 dakika süre bulabildi, gol ve asist katkısı veremedi.

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