Fenerbahçe'ye milli oyuncudan müjde: Galatasaray maçında oynayabilecek

Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi akşamı Seyrantepe'de oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte derbi öncesi Mert Müldür sevinci yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de sol diz menisküs yırtığı nedeniyle 21 Eylül'de Avusturya’da başarılı bir operasyon geçiren Mert Müldür, bugün Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.

Milli futbolcu, cuma günkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. 27 yaşındaki oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde 26 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

Mert Müldür

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maç kaçıran Mert Müldür, bu sezon 6 maçta 282 dakika süre bulabildi, gol ve asist katkısı veremedi.

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