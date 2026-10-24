ÖZEL│Fatih Akyel'den Galatasaray-Fenerbahçe tahmini: Derbi bol gollü olur

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Fatih Akyel, pazartesi günü RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. Hem iki takımın son durumunu hem de teknik heyet ve kadro yapısını değerlendiren Akyel, zorlu maçta Osimhen-Lukaku mücadelesi yaşanacağını belirtti.

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Süper Lig’de 19 puanla zirvede yer alan Galatasaray, ezeli rakibi karşısında 3 puana odaklandı. Sıralamadaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Okan Buruk ve öğrencileri, kritik mücadele öncesi tüm taktiksel planlarını tamamladı. İsmail Kartal yönetiminde yeni bir çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe ise galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Bu kritik 90 dakika öncesinde, her iki takımın formasıyla da başarılar kazanmış eski milli futbolcu Fatih Akyel, Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

ÖZEL | Galatasaray ve Fenerbahçe’nin eski milli yıldızı Fatih Akyel, dev derbi hakkında konuştu: Net favorisi olmayan bir maç

"LILLE MAÇINDAN MORAL KAZANDI"

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Lille deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetin takıma derbi öncesi olumlu yansıyacağını belirten Akyel, “Galatasaray, Lille maçında yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alarak çok önemli bir moral buldu. Aslında bu sezon ligde de Avrupa'da da zaman zaman inişli çıkışlı bir performans sergiliyordu; savunmada çok pozisyon veren, dağınık bir görüntü çizebiliyordu. Ancak Lille karşısında deplasmanda akıllı ve ciddi bir oyunla kazanmasını bildi. Bu galibiyetin getirdiği motivasyonla Galatasaray, derbiye de moralli bir şekilde çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL | Galatasaray ve Fenerbahçe’nin eski milli yıldızı Fatih Akyel, dev derbi hakkında konuştu: Net favorisi olmayan bir maç

“ELEŞTİRİLMESİ ÇOK ENTERESAN”

Teknik direktör Okan Buruk’a son dönemde yöneltilen eleştirilere değinen Akyel, “Dört sene üst üste şampiyon olmuş ve beşinci sezonunda da lider olan bir Okan Buruk var. Beş yıllık bir periyotta bir takımın hep zirvede kalması mümkün değildir; mutlaka inişler ve çıkışlar olacaktır. Ancak bu dört senelik şampiyonluğa rağmen Okan Hoca'nın ufacık bir şeyde bu kadar eleştirilmesi çok enteresan. İnsanların biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Galatasaray, sezon başında transferde geç kaldı ve net dokunuşlar yapamadı. Buna rağmen Süper Lig'de yine lider konumunda ve bu liderliğini sürdürüyor. Bu yüzden biraz sabretmek lazım.” diye konuştu.

ÖZEL | Galatasaray ve Fenerbahçe’nin eski milli yıldızı Fatih Akyel, dev derbi hakkında konuştu: Net favorisi olmayan bir maç

“AVRUPA’DA EL ÜSTÜNDE TUTARLAR”

Buruk’un takıma etkisinden bahseden 48 yaşındaki çalıştırıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Avrupa'da dört sene üst üste şampiyon olan, beşinci sene de şampiyonluğa giden bir hocayı el üstünde tutarlar. Bana göre Okan Hoca sadece bir teknik adam değil, aynı zamanda bir idareci gibi davranıyor. Kendi yönetimini taraftara karşı korurken aynı zamanda takımını maçlara hazırlamaya çalışıyor. Yani Okan Hoca'nın işi gerçekten çok zor. Bu kadar baskıya ve eleştiriye rağmen Galatasaray'da yine iyi işler yaptığını düşünüyorum. Biliyorsunuz, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maç kaybetti ama sonrasındaki galibiyetle yine kalitesini ortaya koydu ve tekrardan piyasaya çıktı”

ÖZEL | Galatasaray ve Fenerbahçe’nin eski milli yıldızı Fatih Akyel, dev derbi hakkında konuştu: Net favorisi olmayan bir maç

“GÜÇ GÖSTERİSİ OLACAK”

Derbi atmosferiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, “Çok iyi bir derbi seyredeceğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi ve ligdeki genel performanslara baktığımızda takımlar zaman zaman bocalasa da bu maçta iki taraf da varını yoğunu sahaya koyacaktır. Sezon başı olması nedeniyle oyuncuların çok daha yüksek bir konsantrasyonla oynayacağını ve oyuna daha net katkı sağlayacağını düşünüyorum. Erken gelen bir derbi ve taraftar da heyecanla bu maçı bekliyor. İki takımın da Avrupa arenasından sonra ligde bir güç gösterisi yapmak isteyeceğine inanıyorum. Bu yüzden seyir zevki yüksek bir maç bizleri bekliyor.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL | Galatasaray ve Fenerbahçe’nin eski milli yıldızı Fatih Akyel, dev derbi hakkında konuştu: Net favorisi olmayan bir maç

“OSIMHEN VE LUKAKU SEYİR ZEVKİ KATACAK”

Her iki takım adına mücadelede öne çıkmasını beklediği isimleri açıklayan eski milli yıldız, “Osimhen'in Galatasaray'a gerçekten çok yüksek bir etkisi var; olmadığı maçlarda Galatasaray ciddi anlamda kan kaybediyor. Sahada sadece durması bile taraftara, takım arkadaşlarına ve hocasına büyük bir güven veriyor. Onun yer almadığı karşılaşmalarda Galatasaray hem puan kaybediyor hem de oyunsal anlamda iyi bir futbol ortaya koyamıyor. Maçta öne çıkan oyunculardan biri mutlaka Osimhen olur. Tabii Fenerbahçe cephesine baktığınızda... Diğer taraftan Lukaku da yavaş yavaş kendini buluyor; eğer o da maça ağırlığını koyarsa bambaşka bir mücadele izleriz. Bu iki oyuncunun da maça seyir zevki katacağını ve fark oluşturacağını düşünüyorum.” sözlerini sarf etti.

ÖZEL | Galatasaray ve Fenerbahçe’nin eski milli yıldızı Fatih Akyel, dev derbi hakkında konuştu: Net favorisi olmayan bir maç

“ESKİ HASTALIĞI DEVAM EDİYOR”

Fenerbahçe’nin son dönemdeki performansıyla ilgili tespitlerde bulunan Fatih Akyel, “Fenerbahçe’nin moral ve performans durumuna baktığınız zaman, her zamanki gibi inişli çıkışlı bir grafik görüyoruz. Son 4 senedir 'Fenerbahçe bugün rahat kazanır' diyebileceğimiz net bir takımı henüz göremedik. Yapılan transferlerle, hocasıyla ve camiasıyla artık kendine özgü bir sistem oturtması ve net galibiyetler alması lazım. Ancak ne yazık ki eski hastalıklar devam ediyor. Fenerbahçe’nin oturtulmuş, özgüvenli bir oyunu yok. Taraftar maçı hep yüreği ağzında izliyor ve savunma anlamında çok fazla pozisyon veriliyor.” dedi.

ÖZEL | Galatasaray ve Fenerbahçe’nin eski milli yıldızı Fatih Akyel, dev derbi hakkında konuştu: Net favorisi olmayan bir maç

"SKORU BİLEMEM ANCAK BOL GOLLÜ OLACAK”

Dev derbinin sonucuyla ilgili düşüncelerini anlatan Akyel, son olarak şunları söyledi:

Derbilerde skoru tam olarak tutturmak kolay olmaz, açık konuşalım. Onun için bu biraz şans işidir. Derbilerde skoru kesin olarak bilemezsiniz ama gollü bir maç geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şu anki performanslarına baktığınız zaman 'Favori şu takımdır' diyebileceğimiz bir durum yok. Bu maçta en az hata yapan ve daha dikkatli olan kazanacaktır.

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