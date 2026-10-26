Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde zirve savaşı: Buruk ve Kartal'ın planı netleşti

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, tarihî rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Rams Park'ta 21.30’da başlayacak derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Devler Ligi’ndeki son maçında Lille deplasmanından 4-2’lik zaferle dönen sarı kırmızılılar, derbiye moralli çıkacak. Ligde çıktığı son üç maçını da kazanan Fenerbahçe, rakibini deplasmanda yenerek aradaki puan farkını eritmek istiyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türk sporunun iki lokomotif kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasının kapanış maçında RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak. Haftaya lider giren G.Saray, 3 puan gerisindeki F.Bahçe’yi sahasında ağırlayacak. 21.30’daki derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçında Lille deplasmanından 4-2’lik zaferle dönen G.Saray, derbiye moralli çıkacak. Sakatlığı bulunan Leao forma giyemeyecek.

HEDEF PUANLARI EŞİTLEMEK

Ligde çıktığı son üç maçını da kazanan Fenerbahçe, rakibini deplasmanda yenerek aradaki puan farkını eritmek istiyor. F.Bahçe kazanırsa hem rakibiyle ikili averajda avantaj elde edecek hem de puan cetvelinde G.Saray’ın üzerine çıkarak psikolojik üstünlüğü eline geçirecek. Sakatlıkları bulunan Ake ile Asensio forma giyemeyecek. İyileşen Mert Müldür ise forma verilmesi hâlinde görev yapabilecek.

BURUK BASKIN OYUN İSTEDİ

Erken bulacakları bir golün derbinin kilidini açacağını düşünen Buruk, ilk düdükle birlikte hücum emri verdi... Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, derbiyle ilgili planlarını yaptı. Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşısında galibiyet gollerini son dakikalarda bulan sarı kırmızılılarda Buruk, oyuncularından baskın bir oyun istedi. Derbide galibiyetin kilidinin ilk gol olacağını belirten Buruk, ilk düdükle birlikte oyuncularına hücum emri verdi.

Okan Buruk

SARA YERİNE LEMİNA

Taraftar desteğini arkalarına alarak maçın başında oyunun hâkimiyetini ele almaları gerektiğini anlatan Okan Buruk, “Kimse Lille galibiyetinin rehavetine kapılmasın. Kazanırsak büyük bir avantaj yakalayacağız. Bu fırsatı kullanmalıyız.” dedi. Buruk, Lille maçına göre tek değişiklik yaparak orta sahada Sara’nın yerine Lemina’ya forma verecek.

KARTAL YENECEKLERİNDEN EMİN

"Bu takım şampiyon olmak için her şeye sahip" diyen İsmail Hoca, "Golü bulup, savunacağız" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını galibiyet parolasıyla tamamladı. Galatasaray’ı evinde yenerek hem bir sıçrama yapmak hem de psikolojik üstünlüğü ele geçirmek isteyen sarı lacivertliler, önemli eksiklerine rağmen zafere inanıyor. İsmail Kartal, “Bu takım şampiyonluğu kazanmak için her şeye sahip” diyerek oyuncularına moral verdi.

İsmail Kartal

MESELE GOL YEMEMEK

Saha avantajını kullanmak isteyen Galatasaray’ın oyun planını şiddetli presle bozmayı hedefleyen Kartal, özellikle Torreira ve Yunus’un topla buluşmasını, Osimhen’in ise top almasını engellemek istiyor. Son dönemdeki bireysel hatalara dikkat çeken Kartal, “Bu defa hata lüksümüz yok. Golü bulacağız ve doğru savunup oradan zaferle döneceğiz.” dedi.

Galatasaray Futbol Takımı

ASLAN HIRS KÜPÜ

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamlayan Galatasaray, Kemerburgaz’da kampa girdi. Çalışmada oyuncuların oldukça hırslı oldukları belirtildi. Okan Buruk, orta sahada Sara’nın yerine Lemina ve Torreira’yı birlikte oynatma kararı aldı.

Fenerbahçe Futbol Takımı

SON KARAR OPPONG

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı. İsmail Kartal, Ake’nin yokluğunda Skriniar’ın yanında savunmanın göbeğinde Oppong’u oynatmaya karar verdi. Greenwood’u sağa, Oğuz’u sola çekecek Kartal, orta sahada İrfan Can’ı 10 numarada kullanacak.

MUHTEMEL KADROLAR

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Lemina, Torreira, Barış, Yunus, Batrakov, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Oppong, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Muriqi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala