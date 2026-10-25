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Aziz Yıldırım'dan derbi kararı! RAMS Park'a gitmeyeceği iddia edildi

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Aziz Yıldırım'dan derbi kararı! RAMS Park'a gitmeyeceği iddia edildi
Başlık ResmiAziz Yıldırımdan derbi kararı! RAMS Parka gitmeyeceği iddia edildi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Galatasaray ile oynanacak kritik derbiyi RAMS Park'ta tribünden takip etmeyeceği öne sürüldü. Sarı-lacivertli takımın bu sezonki maçlarını yakından takip eden Yıldırım'ın derbiye gitmeyeceği iddiası gündem oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın derbiye ilişkin kararı gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre Yıldırım, RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi tribünden takip etmeyecek.

Aziz Yıldırım'dan derbi kararı! RAMS Park'a gitmeyeceği iddia edildi
Başlık ResmiAziz Yıldırım'dan derbi kararı! RAMS Park'a gitmeyeceği iddia edildi

AZİZ YILDIRIM DERBİDE TRİBÜNDE OLMAYACAK

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre Yıldırım, Galatasaray deplasmanında takımının yanında olmayacak ve karşılaşmayı statta izlemeyecek. Bu sezon Avrupa deplasmanları da dahil olmak üzere takımını yalnızca bir maçta yalnız bıraktığı belirtilen Yıldırım'ın derbide tribündeki yerini alması beklenmiyor.

Aziz Yıldırım'dan derbi kararı! RAMS Park'a gitmeyeceği iddia edildi
Başlık ResmiAziz Yıldırım'dan derbi kararı! RAMS Park'a gitmeyeceği iddia edildi

"GALATASARAY'I VE LIVERPOOL'U DA YENECEĞİZ"

Aziz Yıldırım, dün katıldığı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe'nin hedeflerine ilişkin iddialı mesajlar vermişti. Sarı-lacivertli takımın Galatasaray derbisi ve Liverpool karşısındaki mücadelesine değinen Yıldırım, "Galatasaray'ı ve Liverpool'u da yeneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Aziz Yıldırım'dan derbi kararı! RAMS Park'a gitmeyeceği iddia edildi
Başlık ResmiAziz Yıldırım'dan derbi kararı! RAMS Park'a gitmeyeceği iddia edildi

DERBİDE ZİRVE YARIŞI

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Derbi öncesinde Galatasaray 19 puanla liderlik koltuğunda bulunurken Fenerbahçe 16 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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