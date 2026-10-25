Dev derbi öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik var

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında yarın Galatasaray’a konuk olacak. Derbi öncesi son 4 maçında gol yemeyen sarı-lacivertlilerde 2 eksik bulunurken, Mert Müldür’ün takıma dönmesi bekleniyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın derbide Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda mağlup ederek hem ligde 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hem de psikolojik üstünlüğü ele almayı hedefliyor.

Dev derbi öncesi Fenerbahçede 2 eksik var

LİGDE SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapadı.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK deplasmanındaki golsüz beraberliğin ardından sırasıyla Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u ise 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ayrıca Fenerbahçe, son 3 haftada rakip fileleri 14 defa havalandırdı.

Dev derbi öncesi Fenerbahçede 2 eksik var

KADRODA 2 EKSİK VAR

Fenerbahçe, zorlu derbide 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake derbide takımını yalnız bırakacak.

Dev derbi öncesi Fenerbahçede 2 eksik var

MERT MÜLDÜR GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür'ün Galatasaray derbisiyle takıma geri dönmesi bekleniyor. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Mert, teknik heyetin şans vermesi durumunda derbi mücadelesiyle takıma katılacak.

Mert, sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalmıştı.

Dev derbi öncesi Fenerbahçede 2 eksik var

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, derbide sahaya sürmesi beklenen muhtemel ilk 11 ise şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muric.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala