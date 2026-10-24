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Spor

Muriqi'den derbi mesajı! Osimhen sözleri dikkat çekti

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Muriqi'den derbi mesajı! Osimhen sözleri dikkat çekti
Başlık ResmiMuriqi'den derbi mesajı! Osimhen sözleri dikkat çekti

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, Galatasaray derbisi öncesinde iddialı konuştu. Muriqi, "Derbide kendimizi bir adım önde görüyorum" derken, Victor Osimhen'e karşı takım arkadaşlarına güvendiğini söyledi.

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında 26 Ekim Pazartesi akşamı saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde beIN SPORTS'a konuşan sarı-lacivertli takımın golcüsü Vedat Muriqi, mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hafta içindeki Şampiyonlar Ligi maçında alınan beraberliği 'talihsiz' olarak nitelendiren Muriqi, derbiye iyi hazırlandıklarını belirtti. Muriqi, "Gönül isterdi ki o maçı seyircimiz önünde kazanıp derbiye çok daha iyi bir şekilde hazırlanalım. Ancak bunu bir yol kazası olarak değerlendirebiliriz. Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyor, derbiye de her maça olduğu gibi hazırlanmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"DERBİDE BİR ADIM ÖNDEYİZ"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın taktiksel beklentilerinin belli olduğunu söyleyen Muriqi, takımın bu talimatları uygulayabilecek tecrübe ve kaliteye sahip olduğunu dile getirdi.

Derbide kendilerini avantajlı gördüğünü belirten golcü futbolcu, "Büyük maç tecrübesi fazla futbolculara sahibiz. Derbide kendimizi bir adım önde görüyorum" dedi.

LUKAKU'YA RAKİP SAVUNMACILAR HAKKINDA BİLGİ VERİYOR

Rakip stoperleri yakından tanımasının takımına katkı sağladığını belirten Muriqi, "Lukaku ile konuşuyoruz. Yanılmıyorsam 6-7 yıl Avrupa'da oynadım ama Türkiye liginden bir türlü kopamadım. Fenerbahçe'nin maçlarını tabii ki takip ediyordum. Sadece Fenerbahçe'yi değil, bütün Anadolu kulüplerini de takip ediyordum. Geldiğimde sanki daha önce de buradaymışım gibi hissettim" diye konuştu.

Rakip savunmacılar hakkında bildiklerini Lukaku'ya aktardığını belirten Muriqi, "Rakip stoperleri çok iyi tanıyorum. Bu yüzden iyi tanıdığım bir rakip stoper varsa ve Lukaku oynuyorsa bildiklerimi ona söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Muriqi'den derbi mesajı! Osimhen sözleri dikkat çekti
Başlık ResmiMuriqi'den derbi mesajı! Osimhen sözleri dikkat çekti

OSİMHEN AÇIKLAMASI

Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen hakkında da konuşan Muriqi, Nijeryalı futbolcunun yeteneğine saygı duyduğunu ancak sahada rakiplerin eşit şartlarda mücadele ettiğini vurguladı.

Muriqi, "Osimhen'i herkes tanıyor. Yıllardır Avrupa'da, sonra geldi Türkiye'de başarılara imza attı. Yeteneğine ve futbolculuğuna saygı duyuyoruz ama maçta eğer aynı sahadaysak ikimiz eşitiz demektir. Rakip kim olursa olsun" dedi.

Osimhen’in çabukluğuna karşı savunma hattına güvendiğini belirten Muriqi, "Çok güçlü ve iyi bir oyuncu ama ben kendi takım arkadaşlarıma güveniyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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