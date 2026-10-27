Mert Hakan Yandaş, derbi sonrası polisle tartıştı

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından sahada futbolcular arasında kavga çıktı. Yaşanan olayların ardından tünele giden Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın, polis ekipleriyle tartıştığı görüldü.

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Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbinin bitiş düdüğüyle birlikte sahada kavga çıktı. Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu arasında başlayan gerginlik, diğer futbolcular ve teknik ekiplerin de katılmasıyla arbedeye dönüştü.

MAÇ SONU TANSİYON YÜKSELDİ

Emniyet güçlerinin müdahale etmek zorunda kaldığı olaylarda fiziksel müdahaleler yaşanırken maç sonunda dikkat çeken bir olay daha meydana geldi. Karşılaşmanın bitimiyle yükselen tansiyonu düşürmek ve olayları yatıştırmak üzere sahada görev yapan Spor Şube Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri oyuncuları soyunma odasına göndermeye çalıştı.

MERT HAKAN YANDAŞ POLİSLERLE TARTIŞTI

Bu sırada Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın kendisini sakin olması yönünde uyaran bir polis memurunu eliyle ittiği, diğer bir polis memuruyla da hararetli bir şekilde tartışma yaşadığı görüldü.

Derbi sonrası yaşanan olaylardan

NE OLDU?

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı derbinin ardından iki takımın oyuncuları arasında gerginlik ve arbede yaşandı. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu arasında başlayan gerginlik, diğer futbolcular ve teknik ekiplerin de katılmasıyla arbedeye dönüştü. Emniyet güçlerinin müdahale etmek zorunda kaldığı olaylarda fiziksel müdahaleler yaşandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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