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Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: "Galatasaray'da yaptıkları bu"

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Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: "Galatasaray'da yaptıkları bu"
Başlık ResmiArchie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: "Galatasaray'da yaptıkları bu"

Derbinin ardından Abdülkerim Bardakcı ile birlikte kırmızı kart gören Archie Brown, yaşanan gerginliğe ilişkin bir açıklama yaptı. Takım arkadaşı Matteo Guendouzi'yi korumak amacıyla Bardakcı'ya müdahalede bulunduğunu söyleyen Brown, "Galatasaray'da yaptıkları bu; insanları tırmalıyorlar ve kadınlar gibi saç çekiyorlar" dedi.

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Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile kavga eden Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, yaşanan kavganın ardından tartışmanın nasıl başladığına ilişkin konuştu.

"GUENDOUZI'Yİ KORUMAK İÇİN YAPTIM"

Takım arkadaşı Guendouzi'yi korumak için Abdülkerim'e müdahalede bulunduğunu söyleyen Brown, "Maç sonunda Abdülkerim, Guendouzi'nin saçından tuttu. Ben de onu savundum. Ardından benim boynuma bir kadın gibi bunu yaptı. Galatasaray'da yaptıkları bu; insanları tırmalıyorlar ve kadınlar gibi saç çekiyorlar. Ama sorun değil, yaptıkları bu, biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasındaki kavga anından
Başlık ResmiArchie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasındaki kavga anından

MAÇIN ARDINDAN KAVGA ÇIKTI

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı derbinin ardından iki takımın oyuncuları arasında gerginlik ve arbede yaşandı. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu arasında başlayan gerginlik, diğer futbolcular ve teknik ekiplerin de katılmasıyla arbedeye dönüştü. Emniyet güçlerinin müdahale etmek zorunda kaldığı olaylarda fiziksel müdahaleler yaşandı.

İKİ OYUNCU DA KIRMIZI GÖRDÜ

Derbinin ardından yaşanan gerginlikte Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Fenerbahçe'den Archie Brown kırmızı kart gördü.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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