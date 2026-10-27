Canlı yayında Batrakov itirafı: "İddia değil, gerçek" dedi, Fenerbahçe sözleri şaşkına çevirdi

Galatasaray'da son maçların en etkili isimlerinden Aleksey Batrakov, Fenerbahçe derbisinde de performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Haftanın maçı sonrası TRT Spor canlı yayınında Rus 10 numara için yapılan transfer açıklaması dikkat çekti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Galatasaray'ın 25 milyon euro bonservisle Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Fransa'daki 4-2'lik Lille zaferi sonrası RAMS Park'ta 2-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinde de galibiyetin mimarlarından oldu. Rus 10 numara, saha içi performansının yanı sıra transfer itirafıyla da gündeme oturdu.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'da 10 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

"FENERBAHÇE, BATRAKOV'U İSTEMEDİ"

Sarı-lacivertli takımda 1992-1999 yılları arasında forma giyen ve şimdilerde yorumculuk yapan İlker Yağcıoğlu, canlı yayında sarf ettiği "İddia değil, çok net biliyorum" sözleriyle, 21 yaşındaki oyuncu hakkında transfer gerçeğini açıkladı.

İlker Yağcıoğlu

TRT Spor'da konuşan eski milli futbolcu Yağcıoğlu, "Bir şey söyleyeceğim, nereden bildiğimiz sormayın. Bu Batraov'u Fenerbahçe beğenmedi. Çok da net biliyorum. Batrakov Fenerbahçe'ye teklif edildi ve istenmedi. İddia falan değil, biliyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala