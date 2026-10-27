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Derbinin yıldızı Osimhen'den çarpıcı itiraf: Başka kulüpte olsa kıskanırdım

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Derbinin yıldızı Osimhen'den çarpıcı itiraf: Başka kulüpte olsa kıskanırdım
Başlık ResmiDerbinin yıldızı Osimhen'den çarpıcı itiraf: Başka kulüpte olsa kıskanırdım

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta 2-1'lik skorla devirdi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri kaydeden Victor Osimhen, dev maç sonrası açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, takım arkadaşı Aleksey Batrakov'un performansını değerlendirdi.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Trendyol Süper Lig 9'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen, ilk yarıda kaydettiği 2 golle galibiyette başrol oynadığı zorlu 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

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"BÜYÜK BÜYÜK DERBİYİ KAZANDIK"

Nijeryalı futbolcu, "Şampiyon olmak için derbileri kazanmak önemli. Bu büyük büyük derbiyi kazanıp 3 puanı almayı başardık. Mutluyuz, takımdan, performanstan, taraftardan dolayı. Taraftarımız hem rakibi baskı altına aldı hem bizi çok iyi destekledi. Hocanın taktiklerini doğru şekilde uyguladık. Hak ettiğimiz bir 3 puan kazandık" dedi.

Victor Osimhen, bu sezon 9 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.
Başlık ResmiVictor Osimhen, bu sezon 9 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

"BU KULÜP İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Takımını sırtlayan Victor Osimhen, "Konuşmalar oldu bu hafta maç öncesinde. Ben bu kulübü seviyorum. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Sosyal medyayı önemsemiyorum. Ben taraftarı görüyorum. Galatasaray taraftarı geldiğimden beri hep arkamda, hep desteklediler. Önemsiz şeylere değil taraftarın desteğine odaklanıyorum. Ben takımıma bakıyorum. Daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Nijeryalı yıldız, karşılaşma sonunda taraftarı selamladı.
Başlık ResmiNijeryalı yıldız, karşılaşma sonunda taraftarı selamladı.

"BATRAKOV SIRA DIŞI"

Rus 10 numara Aleksey Batrakov'a övgüler yağdıran yıldız golcü, "Batrakov çok sıra dışı, inanılmaz bir oyuncu ve inanılmaz bir insan. Soyunma odasında da iyi izlenimler veriyor. Ülkeyle, Galatasaray ile ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyor. Galatasaray efsanelerini öğrenmeye çalışıyor. İki senedir buradaymış gibi ama halbuki 2 aydır buraya. Batrakov'un önceki maçlarını izledim ve nereye gidersem ne yapacağını anladım. Eski kulüplerinde diğer forvetlerle bağını izledim. Bana yapabileceğim koşuları anlattı. Başka kulüpte olsa kıskanırdım. Umarım sakatlanmaz ve yardıma devam eder. Bütün iyi dileklerim onunla" sözlerini sarf etti.

Aleksey Batrakov, 80'inci dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.
Başlık ResmiAleksey Batrakov, 80'inci dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.
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