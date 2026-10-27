Okan Buruk'tan galibiyet sözleri: "Arada inanılmaz fark var"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2 golle yendikleri derbinin ardından açıklamalar yaptı. Sarı lacivertliler karşısında alınan galibiyetin ardından takımının sezonun en üstün maçlarından birini oynadığını belirten Buruk, "Çok daha farklı bir skor konuşabilirdik" diye konuştu. Buruk, oyuncularının performansını överken Batrakov’un gelişimine de dikkat çekti ve galibiyete rağmen önlerinde zorlu maçlar olduğunu vurguladı.

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Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından konuştu.

"OYNADIĞIMIZ EN ÜSTÜN MAÇLARDAN BİRİYDİ"

Bu sezon en üstün oldukları maçı oynadıklarını kaydeden Okan Buruk, "Rakibimizi tanıyoruz. İlk 11'i görünce nasıl karşılayacaklar, geçişi düşüneceklerdi. Sahaya çok doğru yayıldık. İlk yarıdaki hareketliliğimiz, rotasyonlarımız, kanat bek rotasyonları, stoper orta saha rotasyonlarıyla çok fazla alan bulduk. Hat kırıcı pasları doğru attık. Çok fazla pozisyona girdik. Bu sene oynadığımız en üstün maçlardan biriydi açık ara. Çok daha farklı bir skor konuşabilirdik." ifadelerini kullandı.

"VERİLERE BAKINCA İNANILMAZ BİR FARK VAR"

Skorun etkisiyle ikinci yarıda daha çekingen oynadıklarını kaydeden Buruk, "2-1 sonrası, oyunu ve skoru koruma, biraz daha çekingenlik... Oyun değişti. İkinci yarı yine çok fazla pozisyonumuz var. Çok üstün oynadığımız bir maçtı. Verilere bakınca inanılmaz bir fark var. Oyuncularım çok iyi oynadı. Büyük Galatasaray taraftarı bizi destekledi, onlarla beraber coştuk. Takımımız baskıya giderken onların verdiği hırsla yaptı. Sadece ikinci top ve uzun topa döndü rakip, ikinci topları alarak çok hücum yaptı. Bir derbiyi olabildiğinin en iyisi şekliyle oynadı oyuncularım. Önemli bir galibiyet. Bir maç kazandık, derbi kazandık ama hiçbir şey kazanmadık. Liderliğimiz devam ediyor ama Konya deplasmanı yine zor olacak, Şampiyonlar Ligi var, Amedspor maçı var." diye konuştu.

Okan Buruk

BATRAKOV'A BÜYÜK ÖVGÜ

Rus futbolcu Batrakov'dan övgüyle bahseden tecrübeli teknik adam, "Batrakov'un değişimini de net şekilde görüyoruz. Farklı bir oyuna geldi burada, kendi oynadığı takım ikinci bölgede savunma yapan, rakibin hatalarını bekleyen bir takımdan ön alan baskısını yapan bir takıma geldi. Osimhen ile birlikte bunu çok iyi yapmaya başladı ve orta sahaya da geldi bugün. Topsuz oyununu da her geçen gün geliştiriyor. Oyun aklı da çok önemli. Genç, gelişime aç, bu tür bir profil çok önemli. Ne deseniz ona açık ve kafasını yoruyor. Galatasaray için çok önemli bir kazanç oldu. Üstüne koyarak gideceğine umut ediyorum." dedi.

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