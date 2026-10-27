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Spor

İsmail Kartal'dan derbi itirafı: "Bize yakışmadı"

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İsmail Kartal'dan derbi itirafı: "Bize yakışmadı"
Başlık Resmiİsmail Kartal'dan derbi itirafı: "Bize yakışmadı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de Galatasaray'a mağlup oldukları derbinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Müsabakanın ilk devresinde kötü bir performans sergilediklerini ve kendilerini yakışmadığını söyleyen 65 yaşındaki teknik adam, sonuçtan ötürü üzgün olduklarını belirterek taraftarlardan özür diledi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından konuştu.

"İLK DEVRE BİZE YAKIŞMAYAN OYUN OYNADIK"

İlk devrede kendilerine yakışmayan bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Kartal, "Çok fazla bu konularla ilgili konuşmak istemiyorum. İlk devre bize yakışmayan oyun oynadık. İkinci devre toparladık ve golü bulduk. İstemediğimiz bir mağlubiyetle maçı bitirdik. Nedenlerini kendi içimizde değerlendireceğiz. Bu maçı kapatıp önümüze bakmak istiyoruz." diye konuştu.

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"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Sarı lacivertli camiadan özür dileyen deneyimli çalıştırıcı, "Maalesef biz ilk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Bize yakışmayan bir oyun oynadık. İkinci yarı daha iyi mücadeleyle oyuna ortak olmaya çalıştık. Bu akşam bu kadarını başarabildik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüze bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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