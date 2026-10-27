Fenerbahçe'de Ederson'dan derbi mağlubiyeti sonrası öz eleştiri

Fenerbahçeli futbolcular Levent Mercan ve Ederson, Süper Lig'de Galatasaray'a mağlup oldukları derbinin ardından açıklamalar yaptı. Takım olarak maç boyunca istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını kaydeden Brezilyalı file bekçisi, önlerinde uzun bir yol olduğunu ve çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Galatasaray'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de oyuncular Levent Mercan ve Ederson, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"İLK 45 DAKİKA VERDİK OYUNU"

Maçı ilk yarıda kaybettiklerini söyleyen Levent, "İlk 45 dakika verdik oyunu. İstediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarı biraz daha iyi pres yaptık. İkinci golü de bulabilirdik. Çok üzgünüz. Önümüze bakacağız. Başka söyleyecek bir şeyim yok." diye konuştu.

Galatasaray - Fenerbahçe

"KOLAY DEĞİL AMA KAFAMIZI KALDIRMALIYIZ"

Takım olarak istedikleri performans sergileyemediklerini kaydeden Ederson, "Takım olarak 90 dakika boyunca istediğimiz performansı sergileyemedik ama yolumuza devam etmeliyiz. Birlik olmaya devam etmeliyiz. Çalışmaya devam edeceğiz ve bir sonraki maçı düşüneceğiz. Kolay değil ama kafamızı kaldırmalıyız. Önümüzde uzun bir yol var. Çalışmaya, inanmaya devam etmeliyiz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Buraya gelen taraftarlara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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