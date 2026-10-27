Uğurcan Çakır'dan galibiyet sözleri: "Ederson farkı önledi"

Galatasaraylı futbolcular Uğurcan Çakır ve Davinson Sanchez, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi mağlup ettikleri derbinin ardından açıklamalar yaptı. Maçta baştan sona üstün taraf olduklarını ve rakip file bekçisi Ederson'un farkı önlediğini kaydeden Uğurcan, "Oyunun tamamen hakimi bizdik. Farkı açabilirdik ama Ederson harika oynadı, farkın açılmasını önledi." dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray'da oyuncular Uğurcan Çakır ve Davinson Sanchez, karşılaşmanın ardından konuştu.

"OYUNUN TAMAMEN HAKİMİ BİZDİK"

Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi olduklarını belirten Uğurcan Çakır, "Taraftarlarımız harikaydı. İç saha baskısını rakibe gösterdik. Takım arkadaşlarım harikaydı. İlk yarı müthiş performans sergiledik, oyun başından itibaren... Herkesi çok kutluyorum. Büyük bir galibiyet oldu. Son dakikalarda biraz zorlansak da galip gelmesini bildik. Oyunun tamamen hakimi bizdik. Farkı açabilirdik ama Ederson harika oynadı, farkın açılmasını önledi. Lille maçında da çok iyi performans sergilemiştik. Ligde kritik bir maçtı. Fenerbahçe doğrudan rakibimiz ama baştan sona oyunun hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik, farkı açabilirdik. Galip geldiğimiz için mutluyuz ama 3 puan bu, ligin daha başı. Cuma günü Konya'yı yenip bu galibiyeti daha anlamlı hale getirebiliriz." şeklinde konuştu.

Davinson Sanchez

"LİGDE ALIŞTIĞIMIZ SKORLARDAN BİRİNİ ALDI"

Ligde alıştıkları skorlardan birini aldıklarını söyleyen Davinson Sanchez, "Mutluyuz. İşimizi yaptık. Maç maç geliştirdik kendimizi, Galatasaray'a yakışır performansa yaklaşıyoruz. Rakip oyunu durdurmaya çalıştı. Biz de kendi oyunumuza odaklandık. Hücum odaklı oynadık. Ligde alıştığımız skorlardan birini aldı. Çok iyi karşıladık rakibi. Savunma hattını ileriye almamız gerekiyordu. Lukaku dip koşularda zorlanıyordu. Rakibin iyi forveti olsa da Galatasaray olunca üstesinden geldik. Onlar kendi işini yapıyordu, biz kendi işimiz yaptık ve 3 puanı aldık. Çok mutluyuz. Önemli olan 3 puandı." şeklinde konuştu.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala