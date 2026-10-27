Önce sahadan sildi, sonra davetiye çıkardı!

G.Saray özellikle ilk 20 dakikada büyük üstünlük kurdu. İlk yarıda iki de gol buldu, sonra F.Bahçe’yi maça ortak etti…

Dinle Kaydet a- | +A

Galatasaray, tarihî rakibini dev derbide ilk yarıda ezdi, ikinci yarıda gereksiz panikle maça ortak etti!

Taktik olarak, oyun olarak, kenar yönetimi olarak, istatistiksel anlamda, kısacası her alanda ilk perdede

Galatasaray, Fenerbahçe’yi sürklase etti!

İlk yarıda rakibini kırmak, derbiyi 45 dakikada çözmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un planı tıkır tıkır işledi!

Müthiş bir başlangıç

İlk 10 dakika bize maçı anlattı aslında…

Galatasaray oynamak, Fenerbahçe ise faullerle rakibini sindirmek adına bir tez üretmişti! İlk 10 dakikada Fenerbahçe tam 6 faule ulaştı.

20 dakikalık müthiş baskıda gol çıkaramayan Galatasaray, Barış Alper’in indirdiği topta Osimhen’in sol ayağıyla attığı müthiş golle perdeyi açtı. Fenerbahçe kalesine toplamda 11 şut çeken Galatasaray’a karşı Ederson tam 4 kurtarış yaptı!

İkinci yarı değişti

Fenerbahçe de Ederson’un kurtarışlarıyla ayakta kalırken Galatasaray rakibini oynatmadı! Fenerbahçe ilk yarıyı 0 şut, 0 gol pozisyonu ve 0 xG ile kapattı!

Galatasaray, üçüncü ya da dördüncü golü bulabileceği maçta ikinci yarıda rakibini maça ortak etti!

Başlangıç 11’i ve tercihleri gibi İsmail Kartal da sürpriz dokunuşlar yaptı! Sahaya sürdüğü Kerem, İrfan Can’ın derbi tarihine geçecek jeneriklik golünün hazırlayıcısı oldu. Galatasaray ilk yarıda üçüncü, dördüncü golü bulamadı ve yediği golle âdeta kaşınarak Fenerbahçe’ye davetiye çıkardı.

Batrakov maçın adamı olabilecekken kenara alındı. Barış gibi bir oyuncu neden erkenden çıkarıldı? Lemina’nın çizgiden çıkardığı top olmasa Galatasaray rakibine can suyu olacaktı. Galatasaray, ikinci yarıda yine acı çekerek kazandı.

Maçın adamı: Osimhen

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala