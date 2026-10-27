Okan Buruk "Sonra aklıma geldi" dedi, özür diledi: Amedspor'u unutmuşum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında elde ettikleri 2-1'lik galibiyet sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajda dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Deneyimli çalıştırıcı, "Unuttuğum için kusura bakmasınlar" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Trendyol Süper Lig'de 9'uncu hafta müsabakaları sona erdi. Fenerbahçe'yi 2-1 deviren Galatasaray, 22 puanla liderliğini sürdürdü. Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, 20 puanla ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor 19, Beşiktaş 18 ve Fenerbahçe de 16 puanla haftayı tamamladı. Şampiyonluk yarışına dair Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözleri dikkat çekti.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon 7 galibiyte, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

"UNUTTUM, KUSURA BAKMASINLAR"

RAMS Park'ta Victor Osimhen'in golleriyle kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli çalıştırıcı, maç öncesi röportajında, Amed Sportif Faaliyetler'in ismini geçirmediği için özür diledi.

Okan Buruk, "Maç öncesinde 'Dört büyük takım şampiyonluk yarışında' derken Amedspor’u unutmuştum, özür dilemek istiyorum. Onlar da yarışın içinde ve güçlü bir şekilde geliyorlar. Tebrik ediyorum, oynadıkları oyundan ve şu anda büyük takımların arasında olduklarından dolayı. İçeri girince aklıma geldi, unuttuğum için kusura bakmasınlar" ifadelerini kullandı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala