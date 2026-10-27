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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin "penaltı" dediği pozisyonlar için son nokta: Hiç şüphe yok

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin "penaltı" dediği pozisyonlar için son nokta: Hiç şüphe yok
Başlık ResmiGalatasaray ve Fenerbahçe'nin "penaltı" dediği pozisyonlar için son nokta: Hiç şüphe yok

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tartışmalı kararları, "Trio" programında masaya yatırıldı. Eski hakemler Bülent Yıldırım, Seçim Demirel ve Marcus Merk, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar ile sarı-kırmızılı takımın ikinci golündeki ofsayt tartışmasını değerlendirdi.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, dev maçta Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü. Yayıncı kuruluşta ekranlara gelen "Trio" programında Bülent Yıldırım, Seçim Demirel ve Marcus Merk, derbinin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

Victor Osimhen - Atilla Karaoğlan
Başlık ResmiVictor Osimhen - Atilla Karaoğlan

Dakika 44 / Victor Osimhen'in ikinci golünden önce ofsayt var mı?

Bülent Yıldırım: Davinson Sanchez topa vurduğunda olaydan bağımsız bir oyuncu var. Mario Lemina'nın pozisyonla ilgisi yok. Benim açımdan gol çok temiz.

Markus Merk: Burada bir ofsayt söz konusu değil. Hiçbir oyuncuyla alakası olmayan bir futbolcu ofsaytta durabilir ama pozisyona dahli yok.

Seçim Demirel: Sadece şeklen ofsaytta olan bir futbolcu var. Oyuna ve rakibine müdahale etmiyor ve bulunduğu yerden herhangi bir avantaj sağlamıyor. Burada bir ofsayttan bahsedemeyiz.

Galatasaray'da 2, Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart gördü.
Başlık ResmiGalatasaray'da 2, Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart gördü.

Dakika 67 / Aleksey Batrakov'un yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi?

Markus Merk: Burada bana göre penaltı yok. Baktığınız zaman oyuncunun teması var ama iki oyuncu da direkt topa doğru hamle yapıyor. Top kontrolden çıktıktan sonra bir temas var. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: İki futbolcunun da ayağı topa doğru hamle yapıyor. Benim için de devam konusunda hiçbir şüphe yok. Temas anında duralım, şimdi fotoğrafa bakın, fotoğraf penaltısı ancak olayın başlangıç, gelişme, sonuç, bu temas nasıl oldu? Gecikmiş bir temas mı? Hayır. Kapsayıcı bir basma mı? Hayır. Futbolun içinde ufak bir kontakt mı? Evet. Hakemin yeri ideal mi? İdeal. Devam.

Seçim Demirel: Benim için de penaltıyı gerektirecek hiçbir müdahale göremiyorum. Atilla Karaoğlan çok net ve iyi görerek değerlendirdi bu pozisyonu.

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Başlık ResmiGalatasaray, puanını 22'ye yükseltti; Fenerbahçe, 16 puanda kaldı.

Dakika 90+5 / Lucas Torreira'nın elle müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

Markus Merk: Torreira tehlikeyi gördüğü anda kollarını kapatıyor. Burada penaltı söz konusu değil.

Bülent Yıldırım: Torreira eli açık bir anda yakalansaydı tartışmalar çok daha fazla büyüyecekti ancak oyuncu o riski hissettiği anda küçülmüş ve vücuduna yapışıkken kola temas olmuş. Genişleme olmadığı için, topu bloklama olmadığı için hakem yanılmamış, doğru bir devam kararı vermiş.

Seçim Demirel: Topa vurulduğu anda kolları olabildiğince doğal, olabildiğince küçülmüş. Hiçbir şekilde elle oynama ihlali gerektirecek bir görüntü yok. O yüzden devam kararı doğru benim için de.

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