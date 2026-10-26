Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu

Lider Galatasaray, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Bu sezon 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyeti bulunan sarı kırmızılılar, 19 puanla 8. haftayı lider kapattı. Sarı lacivertliler ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya, üçüncü sırada girdi. Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Cimbom, Fenerbahçe karşısında kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak. Kanarya, rakibini deplasmanda mağlup ederek hem ligde 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hem de psikolojik üstünlüğü ele almayı hedefliyor.

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Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'yi konuk ediyor. RAMS Park'taki derbi, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

MUHTEMEL KADROLAR

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Oğuz, Greenwood, Kerem, Lukaku.

HAFTAYA G.SARAY LİDER, F.BAHÇE ÜÇÜNCÜ GİRDİ

Sezonda 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyeti bulunan Galatasaray, 19 puanla 8. haftayı lider kapattı. Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya, üçüncü sırada girdi. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda mağlup ederek hem ligde 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hem de psikolojik üstünlüğü ele almayı hedefliyor.

DERBİYE MORALLİ ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı ekip, Fransa ekibi Lille karşısında aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye karşı sahaya "moralli" çıkacak.

Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Galatasaray Futbol Takımı

LİGDE SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapadı.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK deplasmanındaki golsüz beraberliğin ardından sırasıyla Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u ise 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, son 3 haftada rakip fileleri 14 defa havalandırdı.

TEK EKSİK LEAO

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekibin Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasında sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma sebebiyle forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu derbide 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake derbide takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe Futbol Takımı

MERT MÜLDÜR DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür'ün Galatasaray derbisiyle takıma geri dönmesi bekleniyor.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Mert, teknik heyetin şans vermesi durumunda derbi mücadelesiyle takıma katılacak.

Mert, sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalmıştı.

LİGDE SON 39 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 39 maçta mağlubiyet görmedi.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Galatasaray Futbol Takımı

SON DAKİKALARDA GELEN “10 PUAN”

Galatasaray, bu sezon ligde son dakikalarda attığı gollerle 10 puan kazandı.

Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK'yi konuk eden Galatasaray, son anlarına 2-1 mağlup girdiği karşılaşmada 90. dakikada Osimhen ile golü bularak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

İstanbul Başakşehir'e 4. haftada konuk olan sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'nın 90+1. dakikada attığı golle müsabakayı 3-2 kazandı.

Galatasaray, ayrıca ligin 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+5. dakikada Mario Lemina'nın attığı gollerle 3-1 yendi.

Gençlerbirliği'ne geçen hafta konuk olan sarı-kırmızılı ekip, Deniz Gül'ün 88. dakikada kaydettiği golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

OKAN BURUK, LİGDE 120. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında kazanmaları halinde sarı-kırmızılı ekibin başındaki 120. lig galibiyetini alacak.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 150 lig müsabakasında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Bu müsabakalarda 354 kez ağları sarsan Buruk'un Galatasaray'ı 125 golü kalesinde gördü.

Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 119 galibiyete dahil edilmemiştir.

Fenerbahçe Futbol Takımı

OSİMHEN'İN FENERBAHÇE'YE KARŞI MAĞLUBİYETİ YOK

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı resmi maçlardan mağlubiyetle ayrılmadı.

Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Osimhen, sarı-lacivertlilere karşı 4 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı.

Nijeryalı golcü, ligde Fenerbahçe'ye karşı ikişer galibiyet ve beraberlik yaşadı. 27 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda sarı-lacivertlilerin filelerini bir kez havalandırdı.

Osimhen, 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçta ise 2 gol attı.

GALATASARAY-FENERBAHÇE REKABETİNDE 407. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacakları derbiyle tarihte 407. kez rakip olacak.

Chobani Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, 406 maçtan 150'sini kazanırken sarı-kırmızılı ekip, 131 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 546 gole, Galatasaray 508 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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