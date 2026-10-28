İsmail Kartal'ın Fenerbahçe deki rakamları: 4'üncü dönemi 4 ay sürdü

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 4'üncü döneminde 132 gün görevde kaldı. Sarı-lacivertlilerin başında 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan deneyimli çalıştırıcı, 1.78 puan ortalaması yakaladı.

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Fenerbahçe'de sezon öncesi takımın başına 4'üncü defa getirilen İsmail Kartal, 2-1'lik Galatasaray mağlubiyeti sonrası görevinden ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin 10 Eylül'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalınan mücadelenin ardından basın toplantısında istifa kararı alan ve sonrasında Başkan Aziz Yıldırım'ın ısrarıyla görevine devam eden Kartal, bu süreçte alınan başarısız sonuçların ardından dün akşam saatlerinde bu kararını yineledi. Yönetim kurulu, karşılıklı anlaşarak ayrılık kararının alındığını açıkladı.

İsmail Kartal, son maçında Galatasaray'a 2-1 kaybetti.

DEVLER LİGİ'NE 18 YIL SONRA KATILIM

Sezona Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başlayan İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Devler Ligi lig aşamasında ise Roma ve Slavia Prag ile berabere kalan Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup oldu. Avrupa kupalarında 9 maçlık süreçte Kanarya, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 18 yıl sonra Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonuna katılım sağlayan takımın önemine dikkat çekerek hocaya ve oyunculara inanılması için taraftara çağrıda bulunmuştu. Lig aşamasında Aston Villa deplasmanında alınan 6-0'lık yenilgi ve Slavia Prag karşısında iki farklı üstünlüğün korunamaması eleştiri oklarının Kartal'a yöneltilmesine neden oldu.

DOKUZ HAFTADA 11 PUAN KAYIP

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna ise kötü başladı. Ankara'da Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe, 2'nci haftada evinde Konyaspor'u yenerek ilk galibiyetini aldı. Ligin 3'üncü haftasında Samsunspor'u deplasmanda yenen Kanarya, sonraki hafta derbide Beşiktaş ile karşılaştı ve rakibine 2-1 mağlup oldu. Deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, 5 hafta sonunda sadece 7 puan topladı.

Ligin 6'ncı haftası itibarıyla yükselişe geçen Kanarya; Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarından 3'er puan çıkardı ve galibiyet serisi yakaladı. 9'uncu haftada derbide Galatasaray'a konuk olan sarı-lacivertliler, ezeli rakibine mağlup oldu ve ligde 5'inciliğe gerileyerek 16 puanda kaldı. İsmail Kartal yönetimindeki takım, 9 hafta sonunda 11 puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 16 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

İKİ DERBİYİ DE KAYBETTİ

İsmail Kartal, bu sezon geçmiş dönemlerdeki derbi performansının çok uzağında kaldı. İlk derbisine 4'üncü haftada Kadıköy'de Beşiktaş karşısına çıkan Fenerbahçe, rakibine 2-1 kaybetti. 9'uncu haftada ise Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu ve 2026-2027 sezonunda oynadığı 2 derbiden de puansız ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile sahasında 1-1 berabere kalan fenerbahçe, Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 yenildi.

PUAN ORTALAMASI 1.78

İsmail Kartal, 2010-2014 yılları arasında yardımcı teknik direktör olarak önce Aykut Kocaman, daha sonra Ersun Yanal ile birlikte çalıştı. Kartal, 2014 yazı itibarıyla teknik adam oldu. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerle Ocak 2022'de yeniden sözleşme imzalayarak takımın başına 2'nci defa geçti. Kartal, 2022 yazına girilirken ayrıldığı kulübe 1 yıl sonra döndü. Jorge Jesus ile yolların ayrılması sonrası Kartal, hem Avrupa'da hem ligde seri galibiyetlerle başlayarak ilk 19 maçın tamamını kazandı. 2023-2024 sezonunda derbi mağlubiyeti almayan, deplasmandaki 19 maçta mağlubiyet yaşamayan İsmail Kartal, ligde 99 puan topladı.

Görev yaptığı sezonlarda puan ortalamasıyla dikkat çeken ve bu alanda zirvede bulunan Kartal, 2026-2027 sezonunda 1.78 puan ortalaması yakaladı. 65 yaşındaki teknik adam, bu sezon 9'u Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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