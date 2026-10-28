Fenerbahçe'de Kartal gitti, aday Montella

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'le yaptığı toplantının ardından İsmail Kartal ile ayrılık kararı aldı. Sarı lacivertlilerde en yakın aday ise, son olarak A Millî Takım'ı çalıştıran Vincenzo Montella...

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Fenerbahçe'de derbideki 2-1'lik Galatasaray yenilgisi sonrası beklenen gelişme yaşandı ve 4'üncü İsmail Kartal dönemi sona erdi.

ACİL TOPLANTI

Başkan Aziz Yıldırım dün akşam futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer ve Oğuz Çetin ile Samandıra’da bir görüşme yaptı. Yıldırım, bu toplantıda sarı lacivertli yönetimin büyük çoğunluğunun takımda bir teknik direktör değişimi istediğini dile getirdi. Görüşme sonrası Aziz Yıldırım, İsmail Kartal’la akşam saatlerinde bir araya geldi ve taraflar karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 16 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

KUYT İŞ BAŞINDA: ADAY MONTELLA

Kulüpten yapılan açıklamada hocaya hizmetleri için teşekkür edildi ve yolların ayrıldığı resmen duyuruldu. Kartal’la göreve gelen teknik heyetin tamamının da görevine son verildi. Son haftalarda sıkça dillendirildiği gibi teknik adamlık konusunda en yakın aday son olarak A Millî Takım’ı çalıştıran Vincenzo Montella. Göztepe ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool maçlarında kulübede Dirk Kuyt olacak. Emre Belözoğlu’nun da ismi adaylar arasında geçiyor. Bir hafta içerisinde resmî açıklama yapılacak.

PSİKOLOJİM BİTTİ

Fenerbahçe'yi 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan İsmail Kartal, ligde yetersiz kaldı. Beşiktaş ve G. Saray'a mağlup olunması, Aston Villa'ya karşı alınan 6-0'lık ağır skor hocanın sonunu hazırladı. Kartal 18 maçta 9 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Sarı lacivertliler son olarak Galatasaray yenilgisiyle zirvenin 6 puan gerisine düştü. Kartal'ın dünkü toplantıda, "Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum. Kulübün de önünü açmak istiyorum." dediği öğrenildi.

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