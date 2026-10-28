Fenerbahçe, İsmail Kartal sonrası Dirk Kuyt'ı açıkladı: İşte yeni görevi
Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belirlenene kadar yardımcı antrenör Dirk Kuyt’ın Futbol A Takım'ın teknik sorumlusu olarak görevlendirildiğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Deneyimli çalıştırıcunun istifası sonrası karşılıklı anlaşmayla yollar ayrılırken; yeni teknik ekibe dair yeni bir gelişme yaşadı.
Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başında olacağını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir."