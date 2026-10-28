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Fenerbahçe, İsmail Kartal sonrası Dirk Kuyt'ı açıkladı: İşte yeni görevi

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Fenerbahçe, İsmail Kartal sonrası Dirk Kuyt'ı açıkladı: İşte yeni görevi
Başlık ResmiFenerbahçe, İsmail Kartal sonrası Dirk Kuyt'ı açıkladı: İşte yeni görevi

Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belirlenene kadar yardımcı antrenör Dirk Kuyt’ın Futbol A Takım'ın teknik sorumlusu olarak görevlendirildiğini duyurdu.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Deneyimli çalıştırıcunun istifası sonrası karşılıklı anlaşmayla yollar ayrılırken; yeni teknik ekibe dair yeni bir gelişme yaşadı.

Fenerbahçe, 24 Haziran'da Dirk Kuyt’ın, İsmail Kartal’ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak göreve başladığını açıklamıştı.
Başlık ResmiFenerbahçe, 24 Haziran'da Dirk Kuyt’ın, İsmail Kartal’ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak göreve başladığını açıklamıştı.

Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başında olacağını duyurdu.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir."

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