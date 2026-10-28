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Spor

Süper Lig'de acı gerçek: Ayrılık kervanına İsmail Kartal katıldı, 7 oldu!

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Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken; 7 takım, sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarını ayırma kararı aldı. Deplasmanda Galatasaray karşısında 2-1 kaybeden Fenerbahçe, daha önce istifadan dönen İsmail Kartal'a veda etti.

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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu ilk 9 haftasında kötü sonuçlar ve çeşitli nedenlerle takımlar, teknik direktör değişikliğine gitti. Son olarak Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli yönetim, sezon başında takımın başına getirdiği Kartal ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshine gitti.

İsmail Kartal
Başlık Resmiİsmail Kartal
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RAOI İLE BAŞLADI

İsmail Kartal'ın vedasıyla birlikte Süper Lig'de teknik adam değişikliği sayısı şimdiden 7'ye çıktı. Bu sezon teknik direktörünü gönderen ilk takım, Gaziantep FK oldu. Gaziantep temsilcisi, ligde 3'üncü haftanın ardından 45 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi ile yol ayrımına gitti ve Orhan Ak ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Mirel Radoi
Başlık ResmiMirel Radoi

TEKKE YERİNE REIS

Ligde Trabzonspor, Çorum FK, Samsunspor, Eyüpspor ve Gençlerbirliği de çeşitli nedenlerle teknik direktörünü değiştirdi. Fatih Tekke ile birlikte iddialı bir kadro kuran Trabzonspor, istediği sonuçları alamayınca Alman çalıştırıcı Thomas Reis'i takımın başına getirdi. Eyüpspor ise Fenerbahçe'ye 8-0 yenildikten sonra Özhan Pulat'ın yerine Mustafa Dalcı ile anlaşma sağladı.

Fatih Tekke
Başlık ResmiFatih Tekke

FINK GİTTİ, BJELICA GELDİ

Bu sezon iyi sonuçlar almakta zorlanan Samsunspor, geçtiğimiz sezondan takımda olan Thorsten Fink ile yola devam etmedi ve Hırvat Nenad Bjelica ile anlaştı. Gençlerbirliği'nde ise Metin Diyadin'in istifa etmesinin ardından Bernd Storck geldi. Çorum FK da geçtiğimiz sezon takımı Süper Lig'e çıkaran, bu sezona iyi sonuçlar alarak başlayan Uğur Uçar ile milli maçlar nedeniyle verilen arada yollarını ayırdı ve Burak Yılmaz'ı takımın başına getirdi.

Thorsten Fink
Başlık ResmiThorsten Fink

Süper Lig'de teknik direktörlüğü değişikliği yaşayan takımlar şöyle:

Gaziantep FK: Mirel Radoi - Orhan Ak
Trabzonspor: Fatih Tekke - Thomas Reis
Gençlerbirliği: Metin Diyadin - Bernd Storck
Samsunspor: Thorsten Fink - Nenad Bjelica
Çorum FK: Uğur Uçar - Burak Yılmaz
Eyüpspor: Özhan Pulat - Mustafa Dalcı
Fenerbahçe: İsmail Kartal

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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