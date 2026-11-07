Bolu'da otoyolun İstanbul yönü 5 gün trafiğe kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasında yapılacak üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametindeki yol kesimi 5 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.

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Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasında, O-4/29 kilometre aralığındaki 2+900 ile 0+900 kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışması gerçekleştirileceği duyuruldu.

13 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Çalışmalar kapsamında İstanbul istikametindeki yol kesiminin 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 08.00'den, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılacağı belirtildi. Onarım çalışmaları süresince trafik akışının karşı yönden çift yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bu süreçte 2 şeridin İstanbul, 2 şeridin ise Ankara istikametindeki araçların kullanımına sunulacağı ifade edildi. Açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, kontrollü seyretmeleri ve yolculuk sırasında dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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