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8 kişiyi bu silahla katletti! 12 bin TL'ye satın aldığı ortaya çıktı

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8 kişiyi bu silahla katletti! 12 bin TL'ye satın aldığı ortaya çıktı
Başlık Resmi8 kişiyi bu silahla katletti! 12 bin TL'ye satın aldığı ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden Arif Sefa Özdemir'in, olayda kullandığı av tüfeğini işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan bir şahıstan yaklaşık bir ay önce 12 bin TL'ye aldığı ortaya çıktı.

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İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir, 5 Kasım günü biçerdöver alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık yaşadığı kişiler olan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) öldürdükten sonra araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen ile öğretmen olan Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) öldürürken, yine aracını almak istediği S.P.'yi ise ağır yaraladı.

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ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI

Cinayetlerin ardından Eskişehir'e kaçan zanlı burada güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 kişiyi bu silahla katletti! 12 bin TL'ye satın aldığı ortaya çıktı
Başlık Resmi8 kişiyi bu silahla katletti! 12 bin TL'ye satın aldığı ortaya çıktı

SİLAHI 1 AY ÖNCE SATIN ALMIŞ

Cinayet sahnesi Özdemir'in olayda kullandığı av tüfeğini yaklaşık 1 ay önce M.A., isimli şahıstan 12 bin TL karşılığında aldığı ve silahın ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı. Cinayet sahnesinin silahı aldı şahsın ise işte bir başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

8 kişiyi bu silahla katletti! 12 bin TL'ye satın aldığı ortaya çıktı
Başlık Resmi8 kişiyi bu silahla katletti! 12 bin TL'ye satın aldığı ortaya çıktı
Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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