Afyonkarahisar katliamında Arif Sefa Özdemir'in kanlı kaçış rotası: 8 canı 50 kilometreye sığdırdı

Afyonkarahisar'da biçerdöver meselesinden başlayan tartışma sonrası 8 kişiyi öldüren saldırgan Arif Sefa Özdemir'in cinayetleri işlemesine ilişkin sır perdesi aralandı. Katliam sanığının 8 kişiyi 50 kilometrelik bir alanda katlettiği ve tüm cinayetleri yaklaşık olarak 1 saat içinde işlediği ortaya çıktı. Saldırganın ilk cinayetlerden sonra kaçma başladığı ve kaçış rotasında çok sayıda araç değiştirdiği belirlendi.

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde biçerdöver satışı üzerinden başlayan katliamda katil zanlısının 8 kişinin hayatını yaklaşık bir saate ve 50 kilometreye sığdırdığı ortaya çıkarken, gözü dönmüş seri katilin izlediği kanlı rotada 6 kişiyi ise sadece 15 kilometrelik bir mesafede öldürdüğü belirlendi.

Afyonkarahisar katliamında Arif Sefa Özdemirin kanlı kaçış rotası: 8 canı 50 kilometreye sığdırdı

Edinilen bilgilere göre, İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir, 5 Kasım günü saat 12.00 sıralarında Gazlıgöl'de biçerdöver alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık yaşadığı kişilerle buluştu. Daha sonra Ayazini köyü kırsalına geçen zanlı, saat 15.10 sıralarında 40 ND 574 plakalı otomobil ile biçerdöver parasıni almayan gelen Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Afyonkarahisar katliamında Arif Sefa Özdemirin kanlı kaçış rotası: 8 canı 50 kilometreye sığdırdı

İLK SALDIRIDAN SONRA KAÇIŞ BAŞLADI

İlk saldırının ardından bölgeden uzaklaşan zanlı, Kıyır köyü güzergâhında Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş'un (68) bulunduğu Fiat Doblo marka aracın önünü kesti. Aracı gasp etmek isteyen zanlı, yaşlı çifti silahla vurarak öldürdü ve otomobillerini alarak kaçışını sürdürdü.

Yaklaşık 1 kilometre ilerleyen zanlı, karşı yönden gelen İsmail Şen'in kullandığı otomobille karşılaştı. Şen'in polisi arayacağını söylemesi üzerine ateş açan zanlı, onu da öldürdü. Böylece Ayazini'de başlayan cinayet zinciri Kıyır köyü çevresinde yani sadece yaklaşık 15 kilometrelik bir mesafede devam etti.

Afyonkarahisar katliamında Arif Sefa Özdemirin kanlı kaçış rotası: 8 canı 50 kilometreye sığdırdı

TIR SÜRÜCÜSÜNÜ YARALADI, KENT MERKEZİNDE KADINA ATEŞ AÇTI

Kaçışını sürdüren zanlı, Selimiye köyü yakınlarında 64 AAC 527 plakalı tırın önünü keserek ateş açtı. Tır sürücüsü M.K., yaralanırken, yanında bulunan oğlu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Daha sonra Afyonkarahisar kent merkezine ulaşan zanlı, Osman Gazi Mahallesi'nde çocuğunu okuldan almak üzere aracına binen S.P., isimli kadının otomobilini gasp etmek istedi. Kadına ateş açan zanlı, onuda ağır yaraladı.

Afyonkarahisar katliamında Arif Sefa Özdemirin kanlı kaçış rotası: 8 canı 50 kilometreye sığdırdı

ÖĞRETMENLERİ DE ÖLDÜRÜP ESKİŞEHİR'E KAÇTI

Zanlı, İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyü yakınlarında 07 BZB 11 plakalı otomobilde bulunan öğretmenler Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) de pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Araçta bulunan S.S.G., ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İki öğretmeni öldürdükten sonra 54 ACC 723 plakalı aracı gasp eden zanlı, Afyonkarahisar'dan Eskişehir yönüne doğru kaçmaya başladı.

Afyonkarahisar katliamında Arif Sefa Özdemirin kanlı kaçış rotası: 8 canı 50 kilometreye sığdırdı

ESKİŞEHİR'DE ARAÇ ÜSTÜNE ARAÇ DEĞİŞTİRDİ

Kaçışını Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yönünde sürdüren zanlı, Kırka Mahallesi Çatören Barajı mevkisinde T.G. ve arkadaşının bulunduğu 26 APL 557 plakalı otomobili silah zoruyla aldı. Kendini MİT görevlisi olarak tanıttığı belirtilen zanlı, daha sonra Taşlık Mahallesi'ne ulaştı.

Gasp ettiği aracın çamura saplanması üzerine otomobili bırakan zanlı, yaya olarak kaçmaya başladı. Burada süt satan bir vatandaşa ait 26 NZ 187 plakalı otomobili de gasp ederek yoluna devam etti. Jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu uygulama noktasında durdurulan zanlı, güvenlik güçlerine ateş açtı.

Afyonkarahisar katliamında Arif Sefa Özdemirin kanlı kaçış rotası: 8 canı 50 kilometreye sığdırdı

Çıkan olayda 2 jandarma personeli hafif yaralanırken, Arif Sefa Özdemir etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Katliamın ardından yakalanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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