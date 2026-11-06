Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların çıkış noktası olduğu öne sürülen biçerdöver, İzmir'in Menderes ilçesinde bulundu. Yangında kullanılamaz hale gelen biçerdöver için köylülerin yaklaşık 50 bin lira yardım topladığı ortaya çıkarken, zanlı Arif Sefa Özdemir'in cinayetlerden bir gün önce mahalle muhtarını arayarak helallik istediği öğrenildi.

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Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasındaki nedenin biçerdöver alımından kaynaklanan borç anlaşmazlığı olduğu öne sürüldü. Cinayetlerin çıkış noktası olduğu belirtilen biçerdöverin İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Tekeli Atatürk Mahallesi'nde bulunduğu belirlendi.

Katil zanlısı Arif Sefa Özdemir'in jandarmadaki ifadesine göre olaylar, geçen yıl Ahmet Uzel'den 40 bin Euro karşılığında satın aldığı biçerdöver nedeniyle başladı. Özdemir, makineyle Manisa ve İzmir çevresinde çalıştığını ancak hasat sırasında tarlada çıkan yangında biçerdöverin kullanılamaz hale geldiğini anlattı.

Yangının ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını belirten Özdemir, geçen hafta kendisinden 11 bin Euro alacak talep edildiğini, kendisinin ise kalan borcun 4 bin Euro olduğunu savundu. Ödeme miktarı konusunda başlayan tartışmanın telefon görüşmelerinde karşılıklı hakaret ve tehditlere dönüştüğü iddia edildi.

3 KİŞİYİ AYAZİNİ KÖYÜ ÇIKIŞINDA ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre Özdemir, olay günü ödeme yapmak üzere Ahmet Uzel'i Afyonkarahisar'a çağırdı. Uzel, beraberindeki Bekir ve Noman Toprak ile birlikte kente geldi. Taraflar Ayazini köyü çıkışında buluştu.

Burada çıkan tartışmanın ardından Özdemir'in yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak üç kişiyi öldürdüğü öne sürüldü. Zanlının daha sonra olay yerinden kaçtığı, güzergahı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri ise araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığı iddia edildi.

Kanlı saldırıdan bir gün önce muhtarı aramış: Var mı canını sıkan?

ZANLI, CİNAYETLERDEN BİR GÜN ÖNCE MUHTARI ARAMIŞ

Saldırıların çıkış nedeni olarak gösterilen biçerdöverin bulunduğu Tekeli Atatürk Mahallesi'nin Muhtarı Osman Kavlagan, Arif Sefa Özdemir'in olaydan bir gün önce kendisini telefonla aradığını söyledi.

Çarşamba günü saat 18.42'de gerçekleşen ve yaklaşık 9 dakika süren görüşmede Özdemir'in kendisine herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını sorduğunu belirten Kavlagan, zanlının konuşma sırasında helallik istediğini anlattı.

Kavlagan, aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

"Muhtarım, var mı canını sıkan? Herhangi bir sıkıntı, benlik bir şey var mı?" dedi. Ben de "Yok, sağlık durumum iyi" dedim. "Abi, bana çok emeğin geçti, hakkını helal et" dedi. Ben de "Bu makinenin üzerindeki branda parçalandı, bunları gel düzeltelim" dedim. "Yok abi, benim şu anda gelecek durumum yok" dedi. "Hakkını tekrar helal et" dedi. Ben de "Benim sana ne hakkım geçecek, helal olsun" dedim.

Kanlı saldırıdan bir gün önce muhtarı aramış: Var mı canını sıkan?

YANAN BİÇERDÖVER İÇİN KÖYLÜLER 50 BİN LİRA TOPLAMIŞ

Özdemir'in gece haberlerinde adını duyunca saldırganın mahallede tanıdığı kişi olduğunu anladığını söyleyen Kavlagan, zanlının bölgede "Biçerci Arif" olarak bilindiğini ifade etti.

Biçerdöverin yangının ardından mahalle sakinlerinin yardımıyla bulunduğu yerden traktörle taşındığını belirten Kavlagan, Özdemir için esnafın da desteğiyle yaklaşık 50 bin lira toplandığını açıkladı.

Kavlagan, "Esnaf, lastikçi, yağcı, parçacı ve mazotçu yardımcı oldu. Biz de yardımcı olduk. Sonra buradan gitti, 'Tekrar bir ortak biçerdöver aldım' dedi. 'Ondan da darbe yedim' dedi" ifadelerini kullandı.

Kanlı saldırıdan bir gün önce muhtarı aramış: Var mı canını sıkan?

"YARDIM ETTİĞİM İÇİN PİŞMAN OLDUM"

Biçerdöverin yandığı tarlanın sahibi Ahmet Gök de yangın sırasında yaşadıklarını anlattı. Hasat döneminde oğlunun kendisini arayarak biçerdöverin yandığını söylediğini belirten Gök, olay yerine ulaştığında hem biçerdöverin hem de tarladaki mahsulün zarar gördüğünü ifade etti.

Arif Sefa Özdemir için köyde yardım toplandığını söyleyen Gök, saldırı haberini aldıktan sonra pişmanlık duyduğunu belirterek, "Sonradan yardım ettiğim için pişman oldum. Arif Sefa Özdemir için biz köyde para topladık. Biçerdöver borcu varmış. Tarlamız da mahsulümüz de yandı. Şikayetçi olmadık" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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