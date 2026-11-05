Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde üç ayrı otomobilde ölü bulunan 8 kişinin kimliklerine ilişkin incelemede, hayatını kaybedenler arasında iki kadın öğretmenin de bulunduğu belirlendi. Katliamın ardından gasp ettiği hafif ticari araçla kaçan şüpheliyi yakalamak için başlatılan operasyon sürüyor.

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği korkunç olay bugün Türkiye'nin gündemine oturdu.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde meydana geldi. Bölgede bulunan üç ayrı otomobilde silahla vurulmuş kişileri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

8 KİŞİNİN ARASINDA İKİ ÖĞRETMEN VAR

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerde, üç otomobilde toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, hayatını kaybedenlerden ikisinin öğretmen olduğu tespit edildi.

Afyonkarahisar'daki korkunç olayda öldürülen 8 kişiden ikisi öğretmen çıktı

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Afyonkarahisar'daki korkunç olayda öldürülen 8 kişiden ikisi öğretmen çıktı

FİRARİ ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Sekiz kişinin öldürüldüğü olayın ardından firari şüphelinin kırmızı renkli hafif ticari bir aracı gasp ederek bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatılırken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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