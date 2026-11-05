Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iki araç içerisinde toplam 7 kişinin cesedi bulundu. İki yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şehir dışından gelen şüphelinin kırmızı hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı tespit edilirken, Kütahya istikametine doğru kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor

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Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyü yakınlarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

7 CESET BULUNDU

Bölgede bulunan 2 araçta toplam silahla vurulmuş 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cesetlerin Ayazini köyü mevkisi ile Kıyır köyü mevkisinde bulunduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar’da araç içinde 7 kişinin cesedi bulundu! İlk tespitler geldi: Kırmızı araçla kaçmış

OLAY YERİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Bölgeye ulaşan ekipler, araçların bulunduğu alanın çevresinde güvenlik önlemleri alarak inceleme çalışmalarına başladı.

Afyonkarahisar’da araç içinde 7 kişinin cesedi bulundu! İlk tespitler geldi: Kırmızı araçla kaçmış

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLİYOR

Araçlarda cesetleri bulunan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ederken, kişilerin ölüm nedenlerine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Afyonkarahisar’da araç içinde 7 kişinin cesedi bulundu! İlk tespitler geldi: Kırmızı araçla kaçmış

KIRMIZI ARAÇLA KAÇMIŞ

Öte yandan olayında şüphelinin kırmızı hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı tespit edildi. İlk tespitlere göre şehir dışından gelen şüphelinin araçla Kütahya istikametine doğru kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor. Cinayetlerin işlendiği köylere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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