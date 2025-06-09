Gazzeli Mahmud Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuştu! "Madleen bizim umudumuz"

İsrail’in kuşatma altına aldığı Gazze’de yaşayan Mahmud Al Shebrawy Turkiyegazetesi.com.tr aracılığıyla uluslararası kamuoyuna seslendi. İnsani yardım için Gazze'ye giden Madleen gemisinin kendileri için umut olduğunu söyleyen Mahmud, Türkiye halkına da özel mesaj gönderdi.

İsrail’in ağır ablukası altında, açlık, ilaçsızlık ve yıkımla boğuşan Gazze’den "Madleen" yardım gemisine yürek burkan bir mesaj ulaştı. Kuzey Gazze Şeridi’nde bulunan Cibaliye Kampı’nda hayatta kalma mücadelesi veren Mahmud, Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuştu.

"Madleen bizim için bir gemi değil, yaşama tutunma sebebi. Kıtlığın ortasında uzanan bir el, sessizliğe atılan bir çığlıktır" diyerek duygularını paylaştı.

"MADLEEN BENİM İÇİN BİR UMUT SEMBOLÜ"

Mahmud, "Madleen gemisi benim için bir umut ve insanlık sembolü. Gazze'deki acılarımız arasında bu gemi, karanlıkta hala insanlığımızı görenlerin olduğunu hatırlatıyor" dedi.

"HEM ÖFKE HEM HÜZÜN DUYUYORUM"

İsrail'in açık tehditlerine rağmen yola çıkan yardım filosuna yönelik tehditlere ilişkin Mahmud, "Nasıl olur da insani bir yardım konvoyu silahla tehdit edilir? Bu sadece gıda ve ilaca değil, dayanışmaya da saldırıdır. Bu bir soykırım, kelimenin tam anlamıyla" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"TÜRKİYE HALKININ DESTEĞİ YÜREĞİMİZE DOKUNUYOR"

Türkiye halkına seslenen Mahmud, "Kardeş Türkiye halkına diyoruz ki: Desteğinizi hissediyoruz ve bu bize yalnız olmadığımızı gösteriyor. Bu duruşunuzu yürekten takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

1 Haziran’da İtalya'nın Katanya Limanı’ndan hareket eden "Madleen" yardım gemisi, abluka altındaki Gazze’ye ulaşmak üzere. Gemide 12 gönüllü bulunuyor. Aralarında Greta Thunberg ve Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan da var.

YÜK GEMİSİNDEN UMUT FIŞKIRIYOR

Gemide bebek maması, protez, su arıtma cihazı, un, pirinç ve ilaç gibi yaşamsal malzemeler yer alıyor. Gemiye adını veren kişi ise Gazze’nin ilk kadın balıkçısı Madleen Kullab. Şimdi ismi, milyonların yaşama tutunma sembolü.

GAZZELİ ÇOCUKLAR: SİZ İNSANLIĞIN ONURUSUNUZ

Gazze’de hastane bahçelerinde toplanan çocuklar, çekilen videolarda "Özgürlük Filosu’nu seviyoruz" diyerek destek mesajları gönderdi. Sağlık çalışanları ise Madleen ekibine "Siz sadece yardım değil, moral de getiriyorsunuz" dedi.

GAZZE HÜKÜMETİ: GÜVENLİK GARANTİMİZDİR

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, "Madleen" gemisinin güvenliğini sağlamak için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Açıklamada, "BM standartlarında güvenli geçiş sağlanacaktır" denildi.