"Madleen" Gazze Yolunda rota değiştirdi: Özgürlük Filosu göçmen teknesindeki mültecileri kurtardı

İsrail ablukasını delmek üzere Akdeniz’e açılan Madleen gemisi, Libya açıklarında zor durumdaki göçmenleri kurtarmak için rotasını değiştirdi. Türk aktivist Şuayb Ordu de bulunduğu Özgürlük Filosu, insani yardım ve vicdani müdahalenin simgesi haline geldi.

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukanın kırılması amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (FFC) ait Madleen gemisi, Akdeniz’in ortasında yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Libya açıklarında tehlike sinyali veren bir göçmen teknesinden alınan çağrı üzerine rotasını değiştiren Madleen, bölgeye doğru yöneldi.

Libya açıklarında gerçekleşen kurtarma operasyonu sırasında 4 göçmen denize atladı, ancak aktivistler onları kurtarmayı başardı. Şu anda hepsi gemide güvenli bir şekilde bulunuyor.

GEMİYE LİBYA SAHİL GÜVENLİĞİ MÜDAHALE ETTİ, 4 GÖÇMEN DENİZE ATLADI

Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Sahil Güvenliği müdahale ettiğinde 4 kişi denize atladı. Onları kurtarmayı başardık ve şu anda teknemizde bizimle birlikteler" dedi.

Hassan ayrıca, Libya makamlarının göçmenleri zorla geri gönderme girişimlerinin "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu vurguladı.

VİCDAN ROTASI: YARDIM ÇAĞRISI ÜZERİNE YÖN DEĞİŞTİRİLDİ

Filo kaynakları, Madleen’in yaklaşık 40 sığınmacının bulunduğu tekneye 200 metre yaklaştığını ve gemide arama-kurtarma eğitimi almış iki kişinin hazır bulunduğunu açıkladı.

GAZZE ABLUKASINA KARŞI ULUSLARARASI DAYANIŞMA

İklim aktivisti Greta Thunberg, Türk aktivist Şuayb Ordu ve Rima Hassan’ın da aralarında bulunduğu 12 kişilik ekip, 90 günü aşkın süredir abluka altındaki Gazze’ye insani yardım taşımak için yola çıktı. Madleen’in 7 Haziran’da Gazze’ye ulaşması bekleniyor.

Hassan, sosyal medya hesabında "Bu gemi sadece Gazze'ye değil, aynı zamanda uluslararası hukuka ve insanlığa doğru yelken açıyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL: GEMİ DURDURULABİLİR

İsrail basınına göre, yetkililer Madleen’in Gazze limanına yanaşmasına izin vermeyecek. Jerusalem Post, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın gemiye yönelik nasıl bir müdahale yapılacağına karar vereceğini bildirdi. Güvenlik kaynakları, geminin uyarılara uymaması halinde el konulabileceğini ve mürettebatın gözaltına alınabileceğini duyurdu.