Gazze’ye insani yardım için yola çıkmıştı! Madleen gemisi üzerinde şüpheli drone

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Madleen gemisinin mürettebatından Jagua Avilan, gemiden bir video mesaj yayımladı. Avilan, Gazze üzerindeki kuşatmayı kırmak için görevlerinin başında olduklarını belirtti. Gemide üçüncü geceyi geçirdiklerini ifade eden Avilan, geminin üzerinde bir drone bulunduğunu ve durumun gerginleştiğini söyledi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Madleen gemisinin mürettebatından Jagua Avilan, gemiden bir video mesaj paylaştı.

GEMİ ÜZERİNDE 'İSRAİL DRONU' İDDİASI

Geminin üzerinde bir drone uçtuğunu bildiren Avilan, "Şu anda desteğinize ihtiyacımız var” diyerek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Avilan, “Eğer bu bir saldırı ise, herkesin güvenli bir geçiş talep ettiğini lütfen iletin” dedi.

"DRONU NET ŞEKİLDE GÖRDÜK"

Gemide bulunan aktivistlerden Yasemin Acar yaşadıklarını "Tam saat 22:00'de bize yaklaşan bir drone gördük. Hemen can yeleklerimizi giydik ve dronu net bir şekilde görebiliyorduk. Geminin tam önündeydi" sözleri ile anlattı.

Tehlikenin artması üzerine mürettebatın alarma geçtiğini belirten aktivist Acar şöyle devam etti:

Kendimizi gemiyi terk edecek şekilde konumlandırdık. Ama sonra ışıklar birden söndü. Drone artık her yerde olabilirdi, kelimenin tam anlamıyla her yerde. O kadar karanlıktı ki hiçbir şey göremiyorduk. Üstümüzde mi, önümüzde mi, arkamızda mı, yanımızda mı, bilmiyorum. Ama belki de bu, bizi korkutmak için yapılan bir psikolojik harekât. Sizi gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz. Lütfen içeriklerimizi takip edin ve bu bilgileri paylaşın.