Yine bir Mavi Marmara olayı kapıda mı? Madleen'e saldırı için hazırlık yapılıyor
Soykırım altındaki Gazze'de yaşanan insani krize karşı yola çıkan “Madleen” gemisine karşı İsrail harekete geçeceğini duyurdu. Söz konusu açıklama, 2010 yılında Türkiye’den giden sivil yardım gemisi Mavi Marmara’ya yönelik saldırıyı hatırlattı.
Abluka altındaki Gazze'ye 7 Ekim olayı bahanesiyle soykırım programına tabi tutan İsrail'e karşı Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun gemisi “Madleen” harekete geçti. 18 metrelik gemi, Türk aktivist Şuayb Ordu'nun da aralarında bulunduğu 12 aktivistin katılımı ile Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıktı.
Madleen gemisindeki aktivstlere tehditler savuran İsrail, harekete geçeceğini duyurdu.
İSRAİL SALDIRI İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye müdahale için hazırlık yaptıklarını açıkladı.
MAVİ MARMARA HAFIZALARDA
İsrail, 2010 yılında ambargo altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek üzere Türkiye'den yola çıkan Mavi Marmara gemisine saldırı düzenlemiş ve 10 Türk vatandaşını şehit etmişti.
İsrail'in Madleen gemisine müdahale için hazırlık yapması, uluslararası sularda gerçekleşen hain saldırıyı hatırlattı.