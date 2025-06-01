Game of Thrones’un “Davos”u Madleen gemisinde! Gazze ablukasını kırmak için yolculuk başlıyor

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka nedeniyle bölgede yaşanan insani kriz devam ederken, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla yeni bir yardım girişimi daha bugün denize açılıyor.Gemide bu kez yalnızca insani yardım malzemeleri değil, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekecek güçlü isimler de yer alıyor. Game of Thrones dizisinde Davos Seaworth karakteriyle tanınan İrlandalı oyuncu Liam Cunningham, yardım seferine bizzat katılarak Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi.

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka nedeniyle bölgede yaşanan insani kriz devam ederken, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla yeni bir yardım girişimi daha bugün denize açıldı.

THUNBERG VE CUNNİNGHAM DA GEMİDE

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, “Game of Thrones” dizisinde Davos Seaworth karakteriyle tanınan İrlandalı oyuncu Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan, Filistin yanlısı eylemleri nedeniyle birçok kez gözaltına alınan Türk aktivist Yasemin Acar ve Filistin kökenli Amerikalı insan hakları avukatı Huwaida Arraf yardım yolculuğuna katılan isimler arasında yer alıyor.

ABLUKAYA KARŞI SİVİL DİRENİŞ

Gazze’nin ilk kadın balıkçısının adını taşıyan “Madleen” adlı gemi, İtalya’nın Sicilya adasındaki Katanya Limanı’ndan bugün yola çıktı. Yardım konvoyu sadece tıbbi malzeme taşımakla kalmıyor; aynı zamanda İsrail’in uyguladığı deniz ablukasına karşı barışçıl ve sembolik bir direnişi temsil ediyor.

"EĞER TEKNEYE SALDIRI OLURSA, BU DOĞRUDAN BİR SALDIRIDIR"

İrlandalı oyuncu Liam Cunningham, yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bu tekneye bir şey olursa, bu bir çatışma değil, doğrudan bir saldırıdır."

Cunningham, Filistin halkına yönelik bu tür eylemlere karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti.

İLK SEFER SALDIRIYLA YARIM KALMIŞTI

Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından düzenlenen ikinci girişim olarak kayıtlara geçecek. Koalisyonun mayıs ayındaki ilk yardım seferi, “Vicdan” adlı geminin Malta açıklarında insansız hava araçlarıyla saldırıya uğraması sonucu yarım kalmıştı. Saldırıdan İsrail sorumlu tutuldu.

"DÜNYA DAHA FAZLA BEKLEYEMEZ"

Koalisyon, Gazze’ye uygulanan deniz ablukasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguluyor ve bu tür eylemlerle hem yardım ulaştırmayı hem de küresel farkındalık getirmeyi hedefliyor.