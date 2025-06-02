Madleen Gazze yolunda! İsrail tehdit etti, Türk aktivist Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuştu: Korkmuyoruz

Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan “Madleen” gemisinin mürettebatında yer alan Türk aktivist Şuayb Ordu, Turkiyegazetesi.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun sınır kapılarını kapatarak insani yardım girişini engellediği Gazze Şeridi’nde, son bir haftada 30'dan fazla sivil açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetti. Artan insani krize dikkat çekmeyi ve yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun girişimi kapsamında, 18 metrelik “Madleen” yelkenlisi Gazze’ye doğru yola çıktı.

12 kişilik ekipte Türk aktivist Şuayb Ordu, Filistin kökenli Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan gibi isimler yer almakta.

İsrail ordusunun engellemeleri ve ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın tehditkâr açıklamalarının ardından, “Madleen” gemisinin mürettebatında yer alan Türk aktivist Şuayb Ordu, Turkiyegazetesi.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu.

"TEHDİTLERE ALIŞTIK"

Geçtiğimiz haftalarda Freedom Flotilla’nın bir başka gemisi olan “Conscience”a yönelik İHA saldırısına dikkat çeken Ordu, benzer tehditlerin Madleen için de geçerli olduğunu belirtti.

“Bunlar yalnızca tehdit değil, doğrudan fiziksel saldırıya dönüşebilecek gerçek riskler. Mavi Marmara’dan bu yana hiçbir şey değişmedi” dedi.

Freedom Flotilla Coalition (Özgürlük Filosu Koalisyonu) tarafından organize edilen girişimin amacı bebek maması, tıbbi malzemeler ve hayati öneme sahip diğer yardımlardan oluşan kargoyu Gazze’ye ulaştırabilmek.

Adını Gazze’nin ilk ve tek kadın balıkçısından alan “Madleen” adlı yardım gemisinin bu seferi, bir ay önce İsrail’e ait insansız hava araçlarının Malta açıklarındaki uluslararası sularda Freedom Flotilla’ya ait “Conscience” gemisini bombalamasının ardından düzenleniyor.

"BİZİ DURDURMAK İSTİYORLAR, AMA ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Ordu, “Daha fazla soykırım karşısında sessiz kalmak, tehdidin kendisinden daha tehlikeli” diyerek, Filistin’e yönelik sistematik şiddete karşı sivil inisiyatifin önemini vurguladı.

“Bizi durdurmak istiyorlar. Ama bu bir intihar görevi değil, bir insanlık görevidir. Oradaki çocuklar açlıktan ölürken sessiz kalmak vicdana sığmaz” ifadelerini kullandı.

"İNSANLIĞIN VİCDANI İÇİN BU RİSKİ ALIYORUZ"

Aktivistlere yöneltilen “intihar görevi” eleştirilerine de cevap veren Ordu, “Hepimizin ailesi var, çocuklarımız var. Ama polisler, askerler nasıl halkın güvenliği için tehlikeye giriyorsa biz de insanlığın vicdanı için bu riski alıyoruz. Bu bizi deli yapmaz; bizi insan yapar” dedi.

ULUSLARARASI TOPLUM BAŞARISIZ OLDU

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası yapıları da eleştiren Ordu, “Bu kurumlar çalışsaydı, biz burada olmak zorunda kalmazdık. Toplumlar sessiz, hükümetler tepkisiz. Bu yüzden harekete geçen biz olduk” diye konuştu.

TÜRKİYE'YE ÇAĞRI: GÜÇLÜ DİPLOMASİYE DEVAM EDİN

Türkiye’nin desteğinden memnun olduklarını belirten Ordu, “Türkiye’nin bugüne kadar Filistin konusunda attığı adımlar çok değerli. Ancak bu sadece bir başlangıç olmalı. Uluslararası diplomatik baskı artarak devam etmeli. Bu süreçte Türkiye’ye büyük görev düşüyor” dedi.

GAME OF THRONES'UN DAVOS'U LİAM CUNNİNGHAM'DAN MESAJ VAR

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde Davos Seaworth karakteri ile ekrana çıkan yıldız oyuncu Liam Cunningham da yardım misyonunun önemine dikkat çekti. Cunningham, şöyle konuştu:

"Uluslararası toplum, uluslararası hukuku çiğniyor. Bu yüzden buradayız. Biz onların yapması gereken işi yapıyoruz. Lütfen bizi takip edin ve bu güzel insanların başına bir şey gelmediğinden emin olun."

Cunningham’ın yanında yer alan Alman aktivist Jasmine Tiago ise Almanya’nın İsrail’e silah desteğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Almanya, bu soykırımın en büyük ikinci silah tedarikçisi. 19 aydır silah gönderiyorlar. Biz burada, Gazze’ye çok ihtiyaç duyulan yardımları ulaştırmak için bulunuyoruz. Koltuk değnekleri, su filtreleri, bebek mamaları ve ilaçlar taşıyoruz."

Tiago, misyonun tek başına bir gemi yolculuğu olmadığını da vurguladı:

"Gösterilere katılan, boykot yapan, medya ablukasını kıran herkes aynı mücadelenin içinde. Bu yalnızca fiziksel bir sefer değil, aynı zamanda ahlaki bir eylemdir."

GRAHAM'A SERT TEPKİ! "KORKMUYORUZ"

ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın gemideki aktivistleri hedef alan sözlerine de değinen Ordu, “Sözde özgürlük savunucularının maskesi artık düşüyor. Yardım taşıyan sivilleri hedef göstermek ancak çaresizlikten gelir. Biz korkmuyoruz” diye konuştu.